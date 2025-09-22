ຂ່າວສານ
ຢູແກຼນ ແລະ ລັດເຊຍ ປະກາດບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີ UAV ໃຫຍ່
ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ກອງທັບອາກາດ ຢູແກຼນ ປະກາດພົບເຫັນມີຍານພະຫະນະບຸກໂຈມຕີເກືອບ 620 ເຄື່ອງ, ລວມມີພະຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ (UAV), ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ, ໄດ້ບຸກໂຈມຕີເລັ່ງໃສ່ຫຼາຍເຂດໃນດິນແດນປະເທດນີ້. ກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດ ຢູແກຼນ ໄດ້ຍິງຕົກຍານພະຫະນະບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຈຳນວນໜຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບັ້ນບຸດໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ສຸດໃນຫຼາຍອາທິດຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ ໓ ຄົນ ແລະ ຜູ້ຮັບບາດເຈັບນັບສິບຄົນ. ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ແລ້ວ, ບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີໄດ້ຮັບຮູ້ຢູ່ 9 ເຂດ, ໃນນັ້ນມີນະຄອນຫຼວງ Kiev.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ຖະແຫຼງ ກຳລັງປະເທດນີ້ໄດ້ຍູ້ຖອຍບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີຢ່າງດຸເດືອດເຂົ້າ 2 ແຂວງ Volgograd ແລະ Rostov, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ ໄດ້ “ພົບເຫັນ ແລະ ຍິງຕົກ” UAV 149 ລຳ. ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ບາດເຈັບ 1 ຄົນຢູ່ແຂວງ Saratov.