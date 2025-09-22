Báo Ảnh Việt Nam

ຢູ​ແກຼນ ແລະ ລັດ​ເຊຍ ປະ​ກາດ​ບັນ​ດາ​ບັ້ນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ UAV ໃຫຍ່

ກອງທັບອາກາດ ຢູແກຼນ ປະກາດພົບເຫັນມີຍານພະຫະນະບຸກໂຈມຕີເກືອບ 620 ເຄື່ອງ, ລວມມີພະຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ (UAV), ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ, ໄດ້ບຸກໂຈມຕີເລັ່ງໃສ່ຫຼາຍເຂດໃນດິນແດນປະເທດນີ້.
(ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ກອງທັບອາກາດ ຢູແກຼນ ປະກາດພົບເຫັນມີຍານພະຫະນະບຸກໂຈມຕີເກືອບ 620 ເຄື່ອງ, ລວມມີພະຫະນະບໍ່ມີຄົນຂັບ (UAV), ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ, ໄດ້ບຸກໂຈມຕີເລັ່ງໃສ່ຫຼາຍເຂດໃນດິນແດນປະເທດນີ້. ກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດ ຢູແກຼນ ໄດ້ຍິງຕົກຍານພະຫະນະບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຈຳນວນໜຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບັ້ນບຸດໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ສຸດໃນຫຼາຍອາທິດຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ ໓ ຄົນ ແລະ ຜູ້ຮັບບາດເຈັບນັບສິບຄົນ. ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ແລ້ວ, ບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີໄດ້ຮັບຮູ້ຢູ່ 9 ເຂດ, ໃນນັ້ນມີນະຄອນຫຼວງ Kiev.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ຖະແຫຼງ ກຳລັງປະເທດນີ້ໄດ້ຍູ້ຖອຍບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີຢ່າງດຸເດືອດເຂົ້າ 2 ແຂວງ Volgograd ແລະ Rostov, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ ໄດ້ “ພົບເຫັນ ແລະ ຍິງຕົກ” UAV 149 ລຳ. ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ບາດເຈັບ 1 ຄົນຢູ່ແຂວງ Saratov.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດ​ງ​ສິ​ລະ​ປະ ນັກ​ສຶກ​ສາ ຫວຽດ - ລາວ, ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ສືບຕໍ່ກ້າວ​ເດີນ​

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດ​ງ​ສິ​ລະ​ປະ “ນັກ​ສຶກ​ສາ ຫວຽດ - ລາວ, ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ສືບຕໍ່ກ້າວ​ເດີນ​”

ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈສືບຕໍ່ກ້າວເດີນ” ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຮູບປັ້ນ ໄຊຊະນະ ນຸ໊ຍບ່າ, ຕາແສງ ກາດຕຽນ, ແຂວງ ຢາຣາຍ.
