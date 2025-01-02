ຂ່າວສານ
ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກະແສຂອງຍຸກສະໄໝ
ປີ 2024 ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍຫຼາຍຢ່າງໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈອັນສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ທັງປະເທດບຸກທະລຸ, ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນແກ່ນ. ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ 2025, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບຜົນງານນີ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິຮູບຕຸລາການ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່.
ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານໃນການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ ປີ 2024, ບັນດາກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດປີ 2025, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ - ການທູດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ບົດບາດນຳໜ້າພາທາງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄດ້ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ; ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ, ຖານະບົດບາດ, ອິດທິພົນໃໝ່ຂອງປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ກ່ຽວກັບບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນທຸກກໍລະນີ.