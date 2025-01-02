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ຂ່າວສານ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ກະ​ແສ​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ

ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນທຸກກໍລະນີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ (ພາບ: qdnd.vn)

ປີ 2024 ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍຫຼາຍຢ່າງໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈອັນສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ທັງປະເທດບຸກທະລຸ, ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນແກ່ນ. ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ 2025, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບຜົນງານນີ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິຮູບຕຸລາການ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່.

ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານໃນການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ ປີ 2024, ບັນດາກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດປີ 2025, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ - ການທູດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ບົດບາດນຳໜ້າພາທາງ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄດ້ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ; ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ, ຖານະບົດບາດ, ອິດທິພົນໃໝ່ຂອງປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ກ່ຽວກັບບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່, ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສັງຄົມນິຍົມ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນທຸກກໍລະນີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບບັນ​ດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 2025

ຫ​ວຽດ​ນາມ ຕ້ອນ​ຮັບບັນ​ດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 2025

ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແຂວງ ລາວກາຍ ໄດ້ສົມທົບກັບອຳນດາການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງທາງລົດໄຟ ຈັດຕັ້ງການຕ້ອນຮັບຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວທຳອິດມາທ່ຽວແຂວງ ລາວກາຍ ດ້ວຍລົດໄຟ. ຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວລວມມີກວ່າ 400 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 300 ຄົນ.
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