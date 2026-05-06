ຂ່າວສານ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ວິວັດການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ 06/05/2026 ເປົ້າໝາຍລຸລ່ວງຂອງການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານແມ່ນພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ: TRÀ NGUYỄN ) ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ຟີລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr, ປະທານອາຊຽນ 2026, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 48 ຢູ່ Cebu, Philippines ແຕ່ວັນທີ 7 – 8 ພຶດສະພາ. ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງແລ້ວ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ຢັ້ງຢືນ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດແຖວໜ້າໃນສັງລວມນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນສານຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ, ດ້ວຍຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນວຽກງານລວມຂອງ ອາຊຽນ. ເປົ້າໝາຍລຸລ່ວງຂອງການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານແມ່ນພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)