Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມ​ຽນ​ມາ ຈັດ​ການ​ເລືອງ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຮອບ​ທີ 2

ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ມຽນມາ ຄັ້ງນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 57 ພັກຝ່າຍການເມືອງ, ດ້ວຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປະມານ 5000 ຄົນ....
ມ​ຽນ​ມາ ຈັດ​ການ​ເລືອງ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຮອບ​ທີ 2

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມັງກອນ, ມຽນມາ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າໄລຍະທີ 2 ການເລືອງຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ຫຼັງເຫດການການເມືອງປີ 2021. ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມ 3 ໄລຍະດ້ວຍກ່ວາ 21.000 ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໃນທົ່ວປະເທດ.

  ນັບແຕ່ເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າ, ປຊຊ ມຽນມາ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນກັບ 12 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 14 ເຂດ ແລະ ລັດ.

  ຄາດວ່າ ຮອບປ່ອນບັດສຸດທ້າຍຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມັງກອນຢູ່ເທດສະບານ 265 ໃນຈຳນວນ 330 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາເຂດຍັງຂາດສະຖຽນລະພາບ.

  ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ມຽນມາ ຄັ້ງນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 57 ພັກຝ່າຍການເມືອງ, ດ້ວຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປະມານ 5000 ຄົນ ທີ່ຍາດແຍ່ງບັນດາທີ່ນັ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳ, ສະພາສູງ ແລະ ບັນດາອົງການຕຸລາການຂັ້ນລັດ ແລະ ເຂດ. ສະພາແຫ່ງຊາດສະຫະລັດໃໝ່ຈະເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັ​ນ​ເຈົ້າ​ການ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ ສອງ​ຕົວ​ເລກ

ເປັ​ນ​ເຈົ້າ​ການ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ ສອງ​ຕົວ​ເລກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການຕ່າງປະເທດເສດຖະກິດປີ 2025ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2026.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top