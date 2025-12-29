Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມຽນມາ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງ 5 ປີ

ຢູ່ບັນດາເຂດໂດຍອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການທະຫານຄວບຄຸມ, ຮອບປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທີ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ຮອບໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ).
ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) (ພາບ: REUTERS/Stringer)

ວັນທີ 28 ທັນວາ, ມຽນມາ ເລີ່ມດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ເມື່ອອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການທະຫານຂຶ້ນກຳອຳນາດກ່ອນນີ້ 5 ປີ. ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງດຳເນີນໄປໃນສະພາບທີ່ປະເທດນີ້ຍັງພວມປະເຊີນໜ້າກັບການແບ່ງແຍກ ແລະ ປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວ.

ຢູ່ບັນດາເຂດໂດຍອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການທະຫານຄວບຄຸມ, ຮອບປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທີ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ຮອບໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ພັກພັນທະມິດສາມັກຄີ ແລະ ພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ຮັບບັດສະໜັບສະໜູນເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຢູ່ບັນດາເຂດໂດຍກຳລັງປະກອບອາວຸດຝ່າຍຄ້ານຄວບຄຸ້ມ, ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ.

ທ່ານ Volker Turk, ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ດຳເນີນໄປໃນສະພາບຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ປີ 2025 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຫຼາຍບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃນສະພາບການສາກົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ. ພຽງໃນປີດຽວ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດກວ້າງຜົນກະທົບ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງໃນເວທີສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top