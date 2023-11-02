ຂ່າວສານ
ມົງໂກນ ມີຄວາມຫວັງຢາກພ້ອມກັນ ຫວຽດນາມ ນຳການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ພະຈິກ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ ຢ່າງສົມກຽດ.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ເລື່ອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໄປຢ້ຽມຢາມສອງຝ່າຍ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ແລະການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະພ້ອມກັນສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 2024, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນການພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ເຊັ່ນດຽວກັນ.