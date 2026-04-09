ຂ່າວສານ
ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສອງຕົວເລກໂດຍສັງເກດຈາກໝາກຜົນເສດຖະກິດໃນໄຕມາດທີ I
ຈາກຕົວຈິງໃນຕົ້ນປີ, ອາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ວາກ່ຽວກັບບັນດາກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍກໍ່ຄືບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດເພີ່ມຄວາມໄວໃນໄຕມາດຕໍ່ໆໄປ.
ພາບລວມເສດຖະກິດດ້ວຍຫຼາຍຈຸດພົ້ນເດັ່ນ
3 ເດືອນຕົ້ນປີ, ການປະທະກັນດ້ານພູມີສາດການເມືອງແກ່ຍາວ, ລາຄາພະລັງງານມີການເໜັງຕີງ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ການຮັກສາອັດຕາຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕເກືອບ 8% ໃນໄຕມາດທີ I/2026 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງຕ້ານທານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ. ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃນໄຕມາດທີ I/2026 ສືບຕໍ່ມາຈາກຂົງເຂດການສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກພາຍໃນ, ການລົງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI). ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ, ທຶນ FDI ປະຕິບັດ ໄດ້ບັນລຸລະດັບສູງສຸດໃນ 5 ປີຜ່ານມາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງດຶງດູດຂອງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດ.
ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ໝາກຜົນເສດຖະກິດໄຕມາດ I/2026 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ມມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນພໍສົມຄວນ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບສອງຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນ. ສິ່ງນີ້ວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັກສາເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງຍົກລະດັບບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ພ້ອມທັງຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດທາງການເງິນໃໝ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕື່ມອີກ. ນີ້ແມ່ນບັນດາບຸລິມະສິດເຊິ່ງ ທ່ານ ເລມິງຮຶງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງຽດນາມ ຄົນໃໝ່ (ປີ 2026 - 2031) ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນບົດກ່າວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 7 ເມສາ:
ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ GDP ສະເລ່ຍສູງກວ່າ 10%/ປີ ໄລຍະ 2026 – 2031 ແມ່ນຄຳສັ່ງພັດທະນາເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸສຳຄັນແຖວໜ້າ, ແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກເພື່ອພັດທະນາກຳລັງຜະລິດທັນສະໄໝ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຍຸດທະສາດ, ສ້າງກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃໝ່ໂດຍໄວ.
ຫັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ຫວຽດນາມ ພວມສຸມໃສ່ບັນດານະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ, ຈຸດສຸມແມ່ນ: ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ບັນດານະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕໂດຍອີງຕາມສະມັດຕະພາບ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ແທນທີ່ໃຫ້ການພຽງແຕ່ອີງຕາມທຶນ ແລະ ແຮງງານລາຄາຖືກ. ທ່ານນາງຮສ.ປອ ຫວູແທັງເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະສາດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຖືວ່າ:
ພວກເຮົາຄວນສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນການເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳສະໜັບສະໜູນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ທີສອງ, ແມ່ນບັນຫາເປັນເຈົ້າເຕັກໂນໂລຢີ, ຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ນະວັດຕະກຳ, ເມື່ອພວກເຮົານຳເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າຜະລິດຕະພັນແລ້ວນັ້ນ ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນໂດຍພວກເຮົາສົ່ງອອກຕະຫຼາດໂລກຈຶ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຈະເພີ່ມຜົນກຳໄລ, ຍົກສູງລາຍຮັບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂົງເຂດການສົ່ງອອກ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເຂດວິສາຫະກິດ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກກວ່າອີກເພື່ອພັດທະນາ. ຕາມທ່ານ ກາວແອັງຕວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນສະພາບການແກ້ງແຍ້ງທົ່ວໂລກທີ່ນັບມື້ນັບດຸເດືອດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດພາຍໃນຂອງວິສາຫະກິດແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນກຳລັງກ້າວກະໂດດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ:
ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຮຽກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມໄວເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫັນປ່ຽນຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໜ້າທີ່ເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນພາລະກຳຍຸດທະສາດເພື່ອນຳປະເທດຊາດຜ່ານຜ່າກັບດັກລາຍຮັບປານກາງ, ຫັນຄາດຫວັງກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ກຳລັງໜູນສຳຄັນອື່ນອີກແມ່ນການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ. ດ້ວຍຂອບຂະໜາດປະຊາກອນຫຼາຍ ແລະ ຄົນຊັ້ນກາງທີ່ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ທີ່ເໝາະສົມ, ປະສົມປະສານກັບລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳທີ່ເປັນປົກກະຕິໃຫ້ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ຈະປະກອບສ່ວນຮັກສາທ່າເຕີບໂຕຂອງການບໍລິໂພກ. ໄຕມາດທີ I/2026, ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າເສັ້ນທາງດ້ວຍບັນດາສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າສະຫຼັບກັບສິ່ງທ້າທາຍ.
ເສັ້ນທາງຂ້າງໜ້າຍັງມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ກໍ່ເປີດກາລະໂອກາດບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ. ຖ້າໝູນໃຊ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງແຮງ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດພາຍໃນ, ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນປີນີ້ ກໍ່ຈະສາມາດປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສ້າງບາດກ້າວສຳຄັນໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາຕໍ່ໄປຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.