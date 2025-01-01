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ຂ່າວສານ

ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດຄັ້ງທີ 47 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ຕັດສິນໃຈສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ (ພາບ: VGP)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດຄັ້ງທີ 47 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ຕັດສິນໃຈສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ລາວ, ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດຍຸດທະສາດຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ… ປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຮ່ວມມືກັນເພື່ອປັບປຸງລະບົບນິຕິກຳແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ສະເໜີຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ເປັນທ່າແຮງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງເຂດອຸດສາຫະກຳ ລາວ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2025, ຂະ​ແໜງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ຈະ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 19 ໂຄງ​ການ, ​ປະ​ຕິ​ບັດສຳ​ເລັດ 50 ໂຄງ​ການ

ປີ 2025, ຂະ​ແໜງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ຈະ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ 19 ໂຄງ​ການ, ​ປະ​ຕິ​ບັດສຳ​ເລັດ 50 ໂຄງ​ການ

ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໂຄງການພາກສ່ວນ, ເຊື່ອມຈອດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ.
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