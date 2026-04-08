ຂ່າວສານ
ມືເຮັດວຽກທີ 2 ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມປະລຶກ - ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16
ວັນທີ 7 ເມສາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຈະສືບຕໍ່ມື້ເຮັດວຽກທີ 2. ຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະແດງຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຕໍ່ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ, ກໍ່ຄືສ້າງສ້າງ ລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກຳນົດທິດພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມໃນອາຍຸການ 2026 - 2031 ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ທ່ານ ຈູແມັ້ງຮຸງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ໄຕນິງ ແບ່ງປັນວ່າ:
ດ້ວຍຄວາມສົນໃຈຂອງການນຳພັກ, ລັດ, ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າບັນດາການກຳນົດທິດເຊິ່ງພັກ, ລັດ ວາງອອກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດກໍ່ຄືໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງທ່ານເລຂາທິກາໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຈະສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ບັນດາກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຈະໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ. ພິເສດ, ການກຳນົດທິດພັດທະນາປະເທດຈະໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຜ່ານບັນດາກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ສ່ວນທ່ານບຸຍຮ່ວາຍເຊີນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວຽກງານບຸກຄະລາກອນຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ຍ້ອນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດຈະໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຜ່ານກົງຈັກລັດ ແລະ ຖັນແຖວພະນັກງານຂັ້ນສູງ.