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ຂ່າວສານ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ການແຂ່ງຂັນມີເຮືອຊ່ວງ 9 ລຳເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍສີພາຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 300 ຄົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
  ບຸນເອກະລາດຂອງຊົນເຜົ່າ ຢູ່ ມົກເຈົາ  

ໃນຊຸມວັນນີ້, ຢູ່ພູພຽງມົກເຈົ້າ, ແຂວງເຊີນລາ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຕ້ອນຮັບວັນບຸນເອກະລາດຢ່າງຟົດຟື້ນ. ນັບແຕ່ວັນທີ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ອ່ານບົດຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດ, ສະຖາປະນາ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ (2/9/1945), ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ຖືນັ້ນແມ່ນບຸນເອກະລາດຂອງຊົນເຜົ່າຕົນ. ປັດຈຸບັນ, ວັນບຸນຢູ່ມົກເຈົາ ໄດ້ກາຍເປັນວັນບຸນລວມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດພູສູງ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ການແຂ່ງຂັນມີເຮືອຊ່ວງ 9 ລຳເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍສີພາຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 300 ຄົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນແຂວງດັ່ງກ່າວ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ຍັງໄດ້ຈັດກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສະແດງສິລະປະເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວັນບຸນເຊີດສິງໂຕ ເຫ້ວ 2022, ວັນບຸນ ແທັງຈ່າ (ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່), ລາຍການສະແດງດົນຕີ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບຮອບ 77 ປີ​ຢູ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ມາ​ເລ​ເຊຍ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບຮອບ 77 ປີ​ຢູ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ມາ​ເລ​ເຊຍ

ກ່າວຄຳເຫັນທີພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮູຍຕັງ ໄດ້ຫວນຄືນໄລຍະທາງ 77 ປີ ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
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