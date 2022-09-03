ຂ່າວສານ
ມີ ການເຄືອນໄຫວຫຼາຍຫຼາຍຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດ
ໃນຊຸມວັນນີ້, ຢູ່ພູພຽງມົກເຈົ້າ, ແຂວງເຊີນລາ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຕ້ອນຮັບວັນບຸນເອກະລາດຢ່າງຟົດຟື້ນ. ນັບແຕ່ວັນທີ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ອ່ານບົດຖະແຫຼງການປະກາດເອກະລາດ, ສະຖາປະນາ ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ (2/9/1945), ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຢູ່ທີ່ນີ້ ໄດ້ຖືນັ້ນແມ່ນບຸນເອກະລາດຂອງຊົນເຜົ່າຕົນ. ປັດຈຸບັນ, ວັນບຸນຢູ່ມົກເຈົາ ໄດ້ກາຍເປັນວັນບຸນລວມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດພູສູງ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ການແຂ່ງຂັນມີເຮືອຊ່ວງ 9 ລຳເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍສີພາຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 300 ຄົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ຍັງໄດ້ຈັດກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສະແດງສິລະປະເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວັນບຸນເຊີດສິງໂຕ ເຫ້ວ 2022, ວັນບຸນ ແທັງຈ່າ (ໝາກກ້ຽງໃຫຍ່), ລາຍການສະແດງດົນຕີ…