ຂ່າວສານ
ມີແຜນຫັນປ່ຽນໄປຍັງການນຳໃຊ້ພາຫະນະຄົມມະນາຄົມສີຂຽວໂດຍໄວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການສະເໜີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຕໍ່ໜ້າສະພາບການມົນລະພິດອາກາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດານະຄອນໃຫຍ່, ຕົວເມືອງມີປະຊາກອນຫຼາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າຕ້ອງມີວິທີການສັງລວມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນດາແຫຼ່ງກໍ່ມົນລະພິດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາພາຫະນະຄົມມະນາຄົມນຳໃຊ້ນ້ຳມັນ. ໂດຍມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ສະເໜີກະຊວງຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຮັດສຳເລັດຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານ, ລະດັບການກຳນົດສຳລັບພາຫະນະທຸກຊະນິດຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມແຜນການຕອບສະໜອງມາດຖານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສູງກ່ວາ. ພິເສດບັນດາຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວກັບຂ້ອງເຖິງບັນດາພາຫະນະນຳເຂົ້າ, ການຜະລິດ; ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນຈາກລົດແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນ, ລົດສ່ວນຕົວ, ລົດສາທາລະນະແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນ ມາເປັນລົດສາທາລະນະສີຂຽວ. ກະຊວງຕ້ອງມີຂໍ້ສະເໜີໃນການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສາທາລະນະ, ນະໂຍບາຍໃດຕອບສະໜອງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ນະໂຍບາຍໃດສາມາດເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດມາລົງທຶນກ່ຽວກັບຂົງເຂດນຳສົ່ງຜູ້ໂດຍສານກໍ່ຄືການໜູນຊວ່ຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.