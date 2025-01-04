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ຂ່າວສານ

ມີ​ແຜນ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໄປ​ຍັງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພາຫະ​ນະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ສີ​ຂຽວ​ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າຕ້ອງມີວິທີການສັງລວມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນດາແຫຼ່ງກໍ່ມົນລະພິດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາພາຫະນະຄົມມະນາຄົມນຳໃຊ້ນ້ຳມັນ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຮັບຟັງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການສະເໜີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ຕໍ່ໜ້າສະພາບການມົນລະພິດອາກາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດານະຄອນໃຫຍ່, ຕົວເມືອງມີປະຊາກອນຫຼາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າຕ້ອງມີວິທີການສັງລວມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນດາແຫຼ່ງກໍ່ມົນລະພິດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາພາຫະນະຄົມມະນາຄົມນຳໃຊ້ນ້ຳມັນ. ໂດຍມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ສະເໜີກະຊວງຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຮັດສຳເລັດຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານ, ລະດັບການກຳນົດສຳລັບພາຫະນະທຸກຊະນິດຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມແຜນການຕອບສະໜອງມາດຖານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສູງກ່ວາ. ພິເສດບັນດາຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວກັບຂ້ອງເຖິງບັນດາພາຫະນະນຳເຂົ້າ, ການຜະລິດ; ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນຈາກລົດແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນ, ລົດສ່ວນຕົວ, ລົດສາທາລະນະແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນ ມາເປັນລົດສາທາລະນະສີຂຽວ. ກະຊວງຕ້ອງມີຂໍ້ສະເໜີໃນການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສາທາລະນະ, ນະໂຍບາຍໃດຕອບສະໜອງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ນະໂຍບາຍໃດສາມາດເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດມາລົງທຶນກ່ຽວກັບຂົງເຂດນຳສົ່ງຜູ້ໂດຍສານກໍ່ຄືການໜູນຊວ່ຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍ​ການ ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ມາ​ໃຫ້​ຊາວ​ບ້ານ 2025

ລາຍ​ການ “​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ມາ​ໃຫ້​ຊາວ​ບ້ານ” 2025

ລາຍການ “ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ” 2025 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕາແສງ ປາເຕິນ, ເມືອງ ຊິ່ນໂຮ່, ແຂວງ ລາຍເຈົາໃນວັນທີ 9 ມັງກອນທີ່ຈະມາເຖິງ.
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