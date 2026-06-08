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ຂ່າວສານ

ມີ​ຟິມ​ຮູບ​ເງົາ​ກວ່າ 100 ເລື່ອງເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຟິມ​ສັ້ນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄັ້ງ​ທີ 2

ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຟິມ​ຮູບ​ເງົາ​ສັ້ນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ​່​ຈີ​ມິນ ຄັ້ງ​ທີ 2 ຖືກ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 6 ມິ​ຖຸ​ນາ ຢູ່​ໂຮງ​ລະ​ຄອນ​ນະ​ຄອນ, ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ປຸກ​ລຸກ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ໜຸ່ມ- ສ້າງ​ສາ​ນະ​ຄອນ​ຮູບ​ເງົາ”.
ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມອບດອກ​ໄມ້​ໃຫ້​ແກ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​

ໃນ​ກະ​ແສ​ຟອງ​ອັນ​ຄຶກ​ຄື້ນ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ສິ​ລະ​ປະ, ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຟິມ​ຮູບ​ເງົາ​ສັ້ນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ ຄັ້ງ​ທີ 2 ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ເວ​ທີ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ເຮັດ​ຮູບ​ເງົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ປຸກ​ລຸກ​ຄວາມ​ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ຄອນ ທີ່​ໃສ່​ຊື່​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ ສົ່ງ​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ, ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາ​ອີກ​ດ້ວຍ​.

ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຟິມ​ຮູບ​ເງົາ​ສັ້ນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ ຄັ້ງ​ທີ 2 ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 6 – 8 ມິ​ຖຸ​ນາ, ດຶງ​ດູດການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເສັງ​ຂອງກວ່າ 100 ຜົນ​ງານ​ ໃນ​ບັນ​ດ​າ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ທີ່​ມາ​ຈາກຫຼາຍ​ແຂວງ, ນະ​ຄອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ຜ່ານ​ເຫດ​ການ, ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ສ້າງ​ກາ​ລ​ະ​ໂອ​ກາ​ຕື່ມ​ອີກ ເພື່ອ​ໃຫ​້​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຟິມ​ຮູບ​ເງົາ​ໜຸ່ມ ພັດ​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ, ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຮູບ​ເງົາ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ AFF: ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ແລະ ຕົວ​ເມືອງ ອາ​ຊຽນ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ AFF: ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ແລະ ຕົວ​ເມືອງ ອາ​ຊຽນ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ນະ​ຄອນ ອາ​ຊຽນ​ໂດຍ​ນະ​ຄອນ​ຮ່າ​ໂນ້​ຍ​ຈັດ​​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ມື​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃໝ່.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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