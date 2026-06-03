ຂ່າວສານ
ມີຜູ້ໂດຍສານກວ່າ 54 ລ້ານເທື່ອຄົນ ເຂົ້າອອກເມືອງຜ່ານທ່າອາກາດສະຍານ ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ
ຕາມການສະຖິຕິຂອງກົມການບິນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026, ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານເຂົ້າອອກເມືອງຜ່ານທ່າອາກາດສະຍານບັນລຸ 54,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025. ໃນນັ້ນ, ແຂກສາກົນບັນລຸ 22,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 18%). ປະລິມານສິນຄ້າທີ່ເຂົ້າອອກຜ່ານບັນດາທ່າອາກາດສະຍານໃນ 5 ເດືອນຜ່ານມາ ໄດ້ບັນລຸກວ່າ 762.000 ໂຕນ, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 14% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ບັນດາບໍລິສັດການບິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານກວ່າ 24 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 5% ເມື້ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025. ໃນນັ້ນ, ແຂກສາກົນບັນລຸກວ່າ 8 ລ້ານເທື່ອຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 5%). ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງບັນດາບໍລິສັດການບິນບັນລຸກວ່າ 190.000 ໂຕນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ.