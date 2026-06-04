ຂ່າວສານ
ມີຜູ້ແທນນັບໝື່ນຄົນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດສາກົນ St. Petersburg ຢູ່ ລັດເຊຍ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ ມົດສະກູ, ທ່ານ Yury Ushakov ເນັ້ນໜັກວ່າ ມີບັນດາຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ລວມມີການນຳລັດຖະບານ, ນັກການເມືອງ ມາຈາກປະມານ 76 ປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງເວທີປາໄສ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາປະເທດທີ່ຂຶ້ນກັບປະຊາຄົມບັນດາປະເທດເອກະລາດ (SNG) ກໍ່ຄາດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາ 10 ປີ ທີ່ມີຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ອາເມລິກາ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Yury Ushakov ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນທີ 04 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຈະເປີດສາກເວທີປາໄສດ້ວຍການພົບປະການນຳບັນດາສຳນັກຂ່າວສານສາກົນ ແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາບັນຫາການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດນີ້.
ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງເວທີປາໄສຄາດວ່າ ຈະໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 05 ມິຖຸນາ ດ້ວຍບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນວາລະປຶກສາຫາລື ແລະ ວາລະຖາມຕອບ.