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ຂ່າວສານ

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດກວ່າ 100 ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາ​ະ​ເຈືອນ ຢູ່​ ອິນ​ເດຍ

ສື່ມວນຊົນ ອິນເດຍ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 106 ຄົນ ໃນເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລັດ Kerala ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງພາກໃຕ້ ອິນເດຍ.
ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຊ່ວຍປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນປອດໄພ (ພາບ: REUTERS)

ຝົນຕົກໜັກແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂນນພູເຊາະເຈື່ອນສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເກືອບ 350 ຄອບຄົວ. ເຫດດິນເຊາະເຈືອນເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍເກືອບທັງໝົດເປັນກຳມະກອນໃນຟາມປູກຕົ້ນຊາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າພວມນອນຢູ່ບ່ອນພັກຊົ່ວຄາວ. ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ, ນອກຈາກມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີ 128 ຄົນຖືກບາດເຈັບ ແລະ ຫຼາຍຄົນຫາຍສາບສູນ.

ວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບພວມໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຳລັງດັ່ງກ່າວພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງບ່ອນເກີດເຫດ ເພາະຖະໜົນຫົນທາງຖືກເປເພເຮັດໃຫ້ເຂດຊຸມຊົນຖືກຕົກເຂົ້າສູ່ທ່າໂດດດ່ຽວຢ່າງຮອບດ້ານ.

ເຫດດິນເຊາະເຈືືອນຢູ່ ລັດ Kerala ແມ່ນໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດຢູ່ລັດນີ້, ນັບແຕ່ປີ 2018 ເມື່ອໄພນ້ຳຖ້ວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 400 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຍົກອອກ 5 ປັດໄຈພື້ນຖານເພື່ອນຳການພົວພັນດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຍົກອອກ 5 ປັດໄຈພື້ນຖານເພື່ອນຳການພົວພັນດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

2 ປະເທດມີ 5 ປັດໄຈພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຮ່ວມມືບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ມີປະສິດທິຜົນ
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