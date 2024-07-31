ຂ່າວສານ
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 100 ຄົນ ໃນເຫດດິນເຊາະເຈືອນ ຢູ່ ອິນເດຍ
ຝົນຕົກໜັກແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂນນພູເຊາະເຈື່ອນສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເກືອບ 350 ຄອບຄົວ. ເຫດດິນເຊາະເຈືອນເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍເກືອບທັງໝົດເປັນກຳມະກອນໃນຟາມປູກຕົ້ນຊາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າພວມນອນຢູ່ບ່ອນພັກຊົ່ວຄາວ. ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ, ນອກຈາກມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນແລ້ວ, ຍັງມີ 128 ຄົນຖືກບາດເຈັບ ແລະ ຫຼາຍຄົນຫາຍສາບສູນ.
ວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບພວມໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຳລັງດັ່ງກ່າວພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງບ່ອນເກີດເຫດ ເພາະຖະໜົນຫົນທາງຖືກເປເພເຮັດໃຫ້ເຂດຊຸມຊົນຖືກຕົກເຂົ້າສູ່ທ່າໂດດດ່ຽວຢ່າງຮອບດ້ານ.
ເຫດດິນເຊາະເຈືືອນຢູ່ ລັດ Kerala ແມ່ນໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດຢູ່ລັດນີ້, ນັບແຕ່ປີ 2018 ເມື່ອໄພນ້ຳຖ້ວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 400 ຄົນ.