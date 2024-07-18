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ຂ່າວສານ

ມີ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໂລກຫຼາຍ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໂຮງ​ຮຽນ ຫວຽດ​ນາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ຟີ​ຊິກ​

ເຫດການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສຳມະນາກອນ 32 ທ່ານທີ່ມາຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອີຕາລີ, ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ໂຮງຮຽນ VSON8 (ພາບ: ICISE)

ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ກຸຍເຍິນ, ແຂວງບິ່ງດິງ, ສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ການພົບປະ ຫວຽດນາມ (Rencontres du Vietnam) ແລະ ສູນ ວິທະນາຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ ລະຫວ່າງຂະແໜງ ສາກົນ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂໂຮງຮຽນ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ Neutrinos ຄັ້ງທີ 8 (VSON8). ເຫດການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສຳມະນາກອນ 32 ທ່ານທີ່ມາຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອີຕາລີ, ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ.ໂຮງຮຽນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງໃຫ້ສຳມະນາກອນມີພື້ນຖານຢ່າງໝ້ັນແກ່ນກ່ຽວກັບ Neutrinos ເພື່ອພັດທະນາບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາຂອງ ຫວຽດນາມໃນຂົງເຂດນີ້.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ສູນ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ ລະຫວ່າງຂະແໜງ ສາກົນ ນະຄອນກຸຍເຍິນ, ມີນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ 34 ທ່ານທີ່ມາຈາກ 13 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂໂຮງຮຽນຟີຊິກສາດ ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 30 (VSOP30). VSOP30 ໄດ້ເຕົ້າໂຮມນັກຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍຄົນໃນໂລກ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່, ກຳນົດທິດນັກສຳມະນາກອນທີ່ມີຄວາມເມົາມົວກັບຂົງເຂດຟີຊິກ. ພິເສດ, ສຳມະນາກອນຈະມີໂອກາດສຳຜັດກັບບັນດາຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄ້ວາ ທີ່ບັນດາຄູອາຈານພວມໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກົມການເມືອງປະກາດສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ກົມການເມືອງປະກາດສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ບຸລິມະສິດເວລາເພື່ອໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສຸມໃສ່ໃນການປິ່ນປົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກົມການເມືອງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ.
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