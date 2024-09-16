ຂ່າວສານ
ມີຫຼາຍອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດບໍລິຈາກເງິນກ່ວາ 400 ລ້ານ USD ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຂອງພາຍຸ Yagi
ໄລ່ຮອດເວລາ 17 ໂມງຂອງວັນທີ 14 ກັນຍາ, ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi, ມີ 20 ແຂວງ, ນະຄອນຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ, ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ກ່ຽວກັບຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນ. ພິເສດ, ມີ 352 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຫາຍສາບສູນ. ປັດຈຸບັນ, ກຳລັງຂອງກອງທັບໄດ້ນຳສົ່ງປະຊາຊົນ 374.000 ຄົນໄປຍັງເຂດປອດໄພ. ກຳລັງກອງທັບໄດ້ລະດົມພະນັກງານ, ນັກຮົບກ່ວາ 187.000 ຄົນ ພ້ອມກັບພາຫະນະຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານປ້ອງກັນຕ້ານ, ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາໂດຍພາຍຸກໍ່ຂຶ້ນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກໍ່ໄດ້ໜູນຊ່ວຍເຂົ້າສານກ່ວາ 100 ໂຕນ, ອາຫານແຫ້ງ 33 ໂຕນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ.
ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຄະນະປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ມີຫຼາຍອົງການ, ວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບເງິນຜ່ານຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍຈຳນວນເງິນກ່ວາ 1000 ຕື້ ດົ່ງ (ກ່ວາ 400 ລ້ານ USD). ວັນທີ 14 ກັນຍາ, ສະຖານທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານອັງກິດຈະປະກອບເງິນກ່ວາ 1 ລ້ານ GBP ເພື່ອຊ່ວຍຫວຽດນາມແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ Yagi.