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ຂ່າວສານ

ມີຫຼາຍ​ອົງ​ການ, ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເງິນ​ກ່​ວາ 400 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ຂອງ​ພາ​ຍຸ Yagi

ວັນທີ 14 ກັນຍາ, ສະຖານທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານອັງກິດຈະປະກອບເງິນກ່ວາ 1 ລ້ານ GBP ເພື່ອຊ່ວຍຫວຽດນາມແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ Yagi.
ປະທານຄະນະກຳມະນສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນ ຮັບເງິນບໍລິຈາກຈາກກະຊວງຄົມມະນາຄົມແລະຂົນສົ່ງ (ພາບ: ກວາງວິງ)

ໄລ່ຮອດເວລາ 17 ໂມງຂອງວັນທີ 14 ກັນຍາ, ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ Yagi, ມີ 20 ແຂວງ, ນະຄອນຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ, ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ກ່ຽວກັບຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຊັບສິນ. ພິເສດ, ມີ 352 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຫາຍສາບສູນ. ປັດຈຸບັນ, ກຳລັງຂອງກອງທັບໄດ້ນຳສົ່ງປະຊາຊົນ 374.000 ຄົນໄປຍັງເຂດປອດໄພ. ກຳລັງກອງທັບໄດ້ລະດົມພະນັກງານ, ນັກຮົບກ່ວາ 187.000 ຄົນ ພ້ອມກັບພາຫະນະຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານປ້ອງກັນຕ້ານ, ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາໂດຍພາຍຸກໍ່ຂຶ້ນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກໍ່ໄດ້ໜູນຊ່ວຍເຂົ້າສານກ່ວາ 100 ໂຕນ, ອາຫານແຫ້ງ 33 ໂຕນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ.

ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຄະນະປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ມີຫຼາຍອົງການ, ວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບເງິນຜ່ານຄະນະຂົນຂວາຍການກູ້ຊ່ວຍຈຳນວນເງິນກ່ວາ 1000 ຕື້ ດົ່ງ (ກ່ວາ 400 ລ້ານ USD). ວັນທີ 14 ກັນຍາ, ສະຖານທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານອັງກິດຈະປະກອບເງິນກ່ວາ 1 ລ້ານ GBP ເພື່ອຊ່ວຍຫວຽດນາມແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ Yagi.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ, ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຜະ​ລິດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຕ້ອງ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ, ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຜະ​ລິດ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ 4 ເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມລວມມີ: ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກພາຍຸ yagi ໂດຍໄວ; ນຳການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ສະພາບການທີ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ, ຟື້ນຟູການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.
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