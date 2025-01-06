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ຂ່າວສານ

ມີຫຼາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໃນ​ລາຍ​ການ ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນ​ມາ​ໃຫ້​ຊາ​ວ​ບ້ານ ຢູ່​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ລາຍການ “ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນເຂດຊາຍແດນ ຢູ່ຫວຽດນາມ.
ລາຍການ ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ

ວັນທີ 04 ມັງກອນ ຢູ່ຕາແສງ ແທັງອານ, ເມືອງຊາຍແດນ ເກິ່ນເຢີ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ໄດ້ດຳເນີນລາຍການ ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ” ປີ 2025 ດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງ ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ສະໜິດຕິດພັນ.

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລວມມີ: ການມອບງົບປະມານລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຊຸດໂຊມ ໃນບໍລິເວນຕາແສງ ແທັກອານ 5 ຫຼັງ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທະຫານເສຍອົງຄະ, ຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ປະຊາຊົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຕາແສງ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຮຽນ, ກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ສະໜອງຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ 150  ເທື່ອຄົນ…

ລາຍການໂດຍກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບບາງຫົວໜ່ວຍຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດບຸນເຕັດປະຈຳຊາດທຸກປີ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນນະຄອນ ຕໍ່ປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນທະຫານ, ແລວທາງດ່ານຊາຍແດນ, ທ່າກຳປັ່ນນະຄອນ.

ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຕາແສງຊາຍແດນ ອີອາ ປນົນ, ເມືອງ ດຶກເກີ, ແຂວງ ຢາລາຍ, ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ຈັດລາຍການ “ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ນຳລະດູບານໃໝ່ທີ່ອົບອຸ່ນມາໃຫ້ຊາວບ້ານ”  ລະດູບານໃໝ່ ມະເສັງປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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