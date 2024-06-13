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ຂ່າວສານ

ມີນາຍທະຫານ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ 1 ຄົນໄດ້ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ສຳນັກງານສປຊ

ທ່ານພັນໂທ ເຈືອງແອັງຕວັນ, ແມ່ນນາຍທະຫານຜູ້ທີ 4 ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນພະນັກງານຜູ້ທີ 5 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານພັນໂທ ເຈືອງແອັງຕວັນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ນາຍທະຫານໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານພັນໂທ ເຈືອງແອັງຕວັນ, ຮອງຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ສູນຝຶກແອບ, ຂຶ້ນກັບກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ), ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ, ດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍທະຫານວຽກງານການທະຫານ, ຫ້ອງການບັນດາບັນຫາວຽກງານການທະຫານ, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ (ທີ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ).

ທ່ານພັນໂທ ເຈືອງແອັງຕວັນ, ແມ່ນນາຍທະຫານຜູ້ທີ 4 ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ແມ່ນພະນັກງານຜູ້ທີ 5 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ. ຜ່ານ 193 ປະເທດຮັບສະໜັກເລືອກຕັ້ງ, ພັນໂທ ເຈືອງແອັງຕວັນ ໄດ້ຄັດເລືອກ (ພ້ອມກັບ ປາກິດສະຖານ) ເຂົ້າມາປະຕິບັດວຽກງານການທະຫານ. ມາຮອດປະຈຸບັນ,  ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງພະນັກງານ, ພາລະກອນຂຶ້ນກັບກຳລັງກອງທັບ ແລະ ຕຳຫຼວດກວ່າ 800 ເທື່ອຄົນ ຜັນຂະຫຍາຍຕາມຮູບແບບສ່ວນຕົວ ແລະ ກົມກອງຢູ່ 3 ຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສປຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຫຼິ້ນສາກົນ ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສປຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຫຼິ້ນສາກົນ ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ

ບັນດາຄຳເຫັນລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດກຸ່ມແກ່ນສານ, ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງການລະຫຼິ້ນສຳລັບການພັດທະນາຂອງເດັກ
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