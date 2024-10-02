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ຂ່າວສານ

ມາເລເຊຍ ກຽມພ້ອມຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2025

ມາເລເຊຍ ຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2025.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມາເລເຊຍ Mohamad Hasan (ພາບປະກອບ: Bernama)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມ ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 79 ທີ່ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ມາເລເຊຍ Mohamad Hasan ຢືນຢັນວ່າ, ປະເທດນີິ້ກຽມພ້ອມຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ ໃນປີ 2025.

        ຕາມທ່ານ Mohamad Hasan ແລ້ວ, ມາເລເຊຍ ຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2025, ສະນັ້ນ, ປະເທດນິີ້ໄດ້ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາວຽກງານກະກຽມຮັບໜ້າທີ່. ໃນນັ້ນ, ມາເລເຊຍ ຈະສຸມໃສ່ເຂົ້າເລື່ອງເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການກຳນົດຮູບແບບໃນອະນາຄົດຂອງພາກພື້ນ; ພ້ອມທັງ, ຖືເປັນສຳຄັນເຖິງການປັບປຸງບັນດາຄວາມມຸ່ງຫວັງທົ່ວໂລກ, ບັນດານະໂຍບາຍໂດຍປະຊາຊົນຊຸກຍູ້ ແລະ ບັນດາກົນໄກມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ.

        ທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 45 ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ, ມາເລເຊຍ ຈະຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2025 ຈາກ ລາວ ແລະ ຮັບບົດບາດໜ້າທີ່ນີ້ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່ປຸ່ນ: ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida ພ້ອມກັນລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ຍີ່ປຸ່ນ: ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida ພ້ອມກັນລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ນີ້ແມ່ນການກະທຳເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ Ishiba Shigeru.
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