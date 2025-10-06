Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມານະພະຍາຍາມບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 8,3 – 8,5% ໃນປີ 2025

ສະພາບການເສດຖະກິດ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025 ແມ່ນດີກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກອງປະຊຸມທາງໄກລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບການເສດຖະກິດ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025 ແມ່ນດີກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024: ເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ; ບັນດາຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ການຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ, ສະພາບການເມືອງສັງຄົມມີສະຖຽນລະພາບ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ…

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໃນສະພາບທີ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ, ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຫວຽດນາມ ຍັງວາງອອກເປົ້າໝາຍບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕແຕ່ 8,3 – 8,5% ໃນປີ 2025 ເພື່ອສ້າງທ່ວງທ່າ, ກຳລັງແຮງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ອາຍຸການໃໝ່, ສັງກາດໃໝ່ ດ້ວຍທ່ວງທ່າ, ພະລັງງານ, ກຳລັງໜູນໃໝ່ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ, ປະຕິບັດ 2 ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 100 ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ, ໄທ ຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ

ຈີນ, ໄທ ຮັບມືກັບໄພທຳມະຊາດ

ສູນອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດແຫ່ງຊາດ ຈີນ ໄດ້ປະກາດການກ່າວເຕືອນແດງ (ລະດັບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນ 4 ຂັ້ນ) ເມື່ອຄາດວ່າພາຍຸ Matmo ຈະພັດເຂົ້າ 2 ແຂວງ ກວາງຕຸງ ແລະ ໄຫໜານ ຂອງ ຈີນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top