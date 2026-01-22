ຂ່າວສານ
ມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ: ປັດໄຈຍຸດທະສາດປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາໃນສັງກາດໃໝ່ຢ່າງມີໄຊ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປຶກສາຫາລືບັນດາຮ່າງເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມັງກອນ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຮ່າທິງາ ຮອງປະທານ - ເລຂາທິການ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງຄວາມມະຫາສາມັກຄີໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາ.
ເມື່ອປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ເລື່ອງເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
“ແນວໂຮມປະເທດຊາດຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ບົດບາດສະຫະພັນການເມືອງ, ສະຫະພັນອາສາສະໝັກຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນທຸກຊັ້ນວັນນະຂອງສັງຄົມ, ຂອງຊາດ, ສາສະໜາ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຢູ່ລະດັບສູງ. ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສະມາຊິກ ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ເນື້ອໃນ, ແບບວິທີ, ກົນໄກເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຮງ, ຮອບດ້ານ, ຖືບັນດາບັນຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິພົນລະເມືອງເປັນຈຸດສຸມ”.