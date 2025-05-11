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ຂ່າວສານ

ມະຕິເລກທີ 68 ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸຄັ້ງທີ 3 ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ

ເລື່ອງປະກາດມະຕິເລກທີ 68 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ຟານດຶກຮຽວ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ (ພາບ: VGP)

ພາຍຫຼັງ 2 ຂີດໝາຍບຸກທະລຸແມ່ນ ຮັບຮອງເຂດເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ ແລະ ມອບສິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ມະຕິເລກທີ 68 ຂອງກົມການເມືອງ ປະກາດໃນວັນທີ 04 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ, ໄດ້ກາຍເປັນບາດກ້າວບຸກທະລຸທີ 3 ຊ່ວຍເຂດເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນມີການປ່ຽນແປງດ້ານຄຸນນະພາບ.

ເມື່ອແລກປ່ຽນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນບຸກທະລຸຕາມມະຕິເລກທີ 68 - ບັນດາວຽກງານຕ້ອງເຮັດໃນທັນທີ” ໂດຍປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອກເລັກໂຕນິກລັດຖະບານ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟານດຶກຮຽວ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ທາຍບິ່ງ ຖືວ່າ, ເລື່ອງປະກາດມະຕິເລກທີ 68 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ.

“ເມື່ອຄົ້ນຄວ້າມະຕິເລກທີ 68, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຂໍ້ກຳນົດໃດບໍ່ໄດ້ດີກໍ່ຈະຍົກເລີກ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບເມື່ອກ່ອນນີ້ ແລະ ຄືກັນກັບບົດຮຽນການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການຢູ່ຫຼາຍປະເທດ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ລະບຽບການບໍລິຫານເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າຫາກກົດໝາຍ, ມະຕິໃດບໍ່ຈຳເປັນ, ຕ້ອງຍົກເລີກທັງກົດໝາຍ, ທັງມະຕິ, ຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບກົດໝາຍ… ”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫລຸດ​ລົງ ແຕ່ ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ ແລະ ເອີ​ລົບ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

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ໃນເດືອນ ເມສາ, ການສົ່ງອອກຂອງ ຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.1%, ລືນກາຍຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ການຄາດຄະເນ.
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