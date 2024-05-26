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ຂ່າວສານ

ມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ບັນດາ ສ.ສ.ຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງ “ການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ເງິນຕາເພື່ອໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງໂຄງການສຳຄັນຂອງຊາດຮອດທ້າຍປີ 2023”.
ບັນດາ ສ.ສ.ຊ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ

ຕາມທ່ານ ຮ່າຊີ້ດົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງກວາງຈີ້ແລ້ວ, ມະຕິເລກທີ 43 ໄດ້ຍົກອອກບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ມີຫຼາຍວິທີແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານ ເຈີນຮ່ວາງເງິນ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: “ເສດຖະກິດຫວຽດນາມໄດ້ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ. ໃນປີ 2021, ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ຫວຽດນາມບັນລຸລະດັບ ເຕີບໂຕພຽງແຕ່ 2,6%, ແຕ່ປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ບັນລຸ 5,05%, ແລະໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີນີ້ແມ່ນ 5,64%. ພິເສດແມ່ນເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງຫວຽດນາມ ເປັນປົກກະຕິ ໃນສະພາບການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງໃນໂລກ ແລະ ພິເສດແມ່ນຫຼຸດໜີ້ສາທາລະນະຈາກ 43% GDP ໃນປີ 2022 ລົງເປັນ 37% ໃນປີກາຍ.

ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເໜີຕໍ່ຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບປື້ມຕ່າງປະເທດເຫຼັ້ມທຳອິດກ່ຽວກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ສະເໜີຕໍ່ຜູ້ອ່ານກ່ຽວກັບປື້ມຕ່າງປະເທດເຫຼັ້ມທຳອິດກ່ຽວກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ແນະນຳບັນດາໄລຍະທາງຕົ້ນຕໍໃນພາລະກິດແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ດ້ວຍບັນດາຂໍ້ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄາວເຍົາໄວ ແລະ ຊຸມວັນເດືອນປີຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຕະຫຼອດຮອດໄລຍະປະຈຸບັນ
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