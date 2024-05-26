ຂ່າວສານ
ມະຕິເລກທີ 43 ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນ
ຕາມທ່ານ ຮ່າຊີ້ດົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງກວາງຈີ້ແລ້ວ, ມະຕິເລກທີ 43 ໄດ້ຍົກອອກບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ມີຫຼາຍວິທີແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານ ເຈີນຮ່ວາງເງິນ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: “ເສດຖະກິດຫວຽດນາມໄດ້ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ. ໃນປີ 2021, ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ຫວຽດນາມບັນລຸລະດັບ ເຕີບໂຕພຽງແຕ່ 2,6%, ແຕ່ປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ບັນລຸ 5,05%, ແລະໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີນີ້ແມ່ນ 5,64%. ພິເສດແມ່ນເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງຫວຽດນາມ ເປັນປົກກະຕິ ໃນສະພາບການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງໃນໂລກ ແລະ ພິເສດແມ່ນຫຼຸດໜີ້ສາທາລະນະຈາກ 43% GDP ໃນປີ 2022 ລົງເປັນ 37% ໃນປີກາຍ.