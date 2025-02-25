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ຂ່າວສານ

ມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ແກ່​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນ​ຕິ​ພາບ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນາຍທະຫານ 5 ຄົນປະຕິບັດທັດສະນະ, ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງ ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປະຕິບັດກົດລະບຽບວິໄນຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ສປຊ
ພິທີ ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຈັດພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ແກ່ບັນດານາຍທະຫານໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ແລະ ຄະນະຝືກອົບຮົບຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ.

ຕາມທ່ານ ຟ້າມແມັ້ງທັ້ງ ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນທຸກວຽກງານກະກຽມຈັດສົ່ງນາຍທະຫານ 5 ຄົນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ, ນາຍທະຫານທັງ 5 ຄົນລ້ວນແຕ່ກຽມພ້ອມເດີນທາງ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມກຳລັງ ທົດແທນນາຍທະຫາຍໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່. ທາງກົມໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ເລືອກເອົາພະນັກງານຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ, ລະດັບການທະຫານ, ຄວາມຮູ້ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

ໂດຍມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານ 5 ຄົນກະກຽມເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນາຍທະຫານ 5 ຄົນປະຕິບັດທັດສະນະ, ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງ ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປະຕິບັດກົດລະບຽບວິໄນຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ສປຊ, ກົດໝາຍຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ການແນະນຳຂອງອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຍາມໃດກໍ່ຮັບປະກັນແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງ ທະຫານຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ຕຸ​ລາ​ການ​ສູນ​ກາງ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ດ້ານ​ຕຸ​ລາ​ການ​ສູນ​ກາງ

ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການສູນກາງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2025 ເພືີ່ອຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງວຽກງານປະຕິຮູບດ້ານຕຸລາການໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງວຽກງານປີ 2025.
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