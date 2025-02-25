ຂ່າວສານ
ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຈັດພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ແກ່ບັນດານາຍທະຫານໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ແລະ ຄະນະຝືກອົບຮົບຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ.
ຕາມທ່ານ ຟ້າມແມັ້ງທັ້ງ ຫົວໜ້າກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປັດຈຸບັນທຸກວຽກງານກະກຽມຈັດສົ່ງນາຍທະຫານ 5 ຄົນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ, ນາຍທະຫານທັງ 5 ຄົນລ້ວນແຕ່ກຽມພ້ອມເດີນທາງ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມກຳລັງ ທົດແທນນາຍທະຫາຍໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່. ທາງກົມໄດ້ເປັນເຈົ້າການ ເລືອກເອົາພະນັກງານຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ, ລະດັບການທະຫານ, ຄວາມຮູ້ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ, ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
ໂດຍມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານ 5 ຄົນກະກຽມເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນາຍທະຫານ 5 ຄົນປະຕິບັດທັດສະນະ, ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງ ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປະຕິບັດກົດລະບຽບວິໄນຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ສປຊ, ກົດໝາຍຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ການແນະນຳຂອງອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຍາມໃດກໍ່ຮັບປະກັນແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງ ທະຫານຫວຽດນາມ.