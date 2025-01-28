ຂ່າວສານ
ມອບຂອງຂວັນກ່ວາ 8 ລ້ານພູດໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກເພື່ອຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດມະເສັງ
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍ, ພ້ອມກັບການໜູນຊ່ວຍຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດເພື່ອມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວໃກ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ ດ້ວຍຍອດຈຳນວນຂອງຂວັນເກືອບ 7,9 ລ້ານພູດ, ທີ່ມີມູນຄ່າກ່ວາ 4.743 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 190 ລ້ານ USD).
ມີຫຼາຍອົງການການເມືອງ - ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອື່ນມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄົນທຸກຍາກຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ. ໃນນັ້ນ, ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂະບວນການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາ” ປີ 2025. ຕາມການລາຍງານ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນມີ 54 ແຂວງ, ນະຄອນໄດ້ຂົນຂວາຍການໜູນຊ່ວຍຂອງຂວັນຈຳນວນກ່ວາ 560.000 ພູດ, ທີ່ມີມູນຄ່າ 282,3 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 11 ລ້ານ USD).
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ນຳໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ມອບເຮືອນແຫ່ງຄວາມມະຫາສາມັກຄີໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ແຂວງ ໄຕນິງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025.