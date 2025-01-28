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ຂ່າວສານ

ມອບ​ຂອງ​ຂວັນກ່​ວາ 8 ລ້ານ​ພູດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ​ມະ​ເສັງ

ມີຫຼາຍອົງການການເມືອງ - ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອື່ນມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄົນທຸກຍາກຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍ, ພ້ອມກັບການໜູນຊ່ວຍຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດເພື່ອມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວໃກ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ ດ້ວຍຍອດຈຳນວນຂອງຂວັນເກືອບ 7,9 ລ້ານພູດ, ທີ່ມີມູນຄ່າກ່ວາ 4.743 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 190 ລ້ານ USD).

ມີຫຼາຍອົງການການເມືອງ - ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອື່ນມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄົນທຸກຍາກຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ. ໃນນັ້ນ, ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂະບວນການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາ” ປີ 2025. ຕາມການລາຍງານ, ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນມີ 54 ແຂວງ, ນະຄອນໄດ້ຂົນຂວາຍການໜູນຊ່ວຍຂອງຂວັນຈຳນວນກ່ວາ 560.000 ພູດ, ທີ່ມີມູນຄ່າ 282,3 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 11 ລ້ານ USD).

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານຫງວຽນວັນເນັນ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ນຳໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ມອບເຮືອນແຫ່ງຄວາມມະຫາສາມັກຄີໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ແຂວງ ໄຕນິງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸ​ນ​ເຕັດ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ ປີ​ມະ​ເສັງ 2025 ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ ຢູ່​ນິວຢອກ

ບຸ​ນ​ເຕັດ​ວົງ​ຄະ​ນະ​ຍາດ​ ປີ​ມະ​ເສັງ 2025 ແຫ່ງ​ຄວາມ​ອົບ​ອຸ່ນ ຢູ່​ນິວຢອກ

ທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບຫວຽດນາມ.
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