ຂ່າວສານ
ມອບເງິນອຸປະຖຳຂອງລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ທີ່ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນທາງພາກກາງຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໄພທຳມະຊາດ
ວັນທີ 23 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ຢາລາຍ, ກົມຄຸ້ມຄອງຄັນຄູ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານກົງສູນ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ອົງການ CRS ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີມອບເງິນອຸປະຖຳຟື້ນຟູໄພທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງທາງພາກກາງຈຳນວນໜຶ່ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຕຽນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຄັນຄູ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ ໄດ້ສົ່ງຄຳຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ, ອົງການ CRS ທີ່ໄດ້ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢ່າງທັນການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ເປັນປົກກະຕິພາຍຫຼັງໄພທຳມະຊາດໂດຍໄວ.
ຕໍ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນໄພທຳມະຊາດນັ້ນ, ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕົກລົງສະໜອງບ້ວງເງິນອຸປະຖຳສຸກເສີນຈຳນວນ 1,25 ລ້ານ USD ຜ່່ານອົງການ CRS ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງ ກວາງງ້າຍ, ຢາລາຍ ແລະ ດັກລັກ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຈັດສົ່ງພະນັກງານ, ນັກຮົບ 50 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຊ່ວຍປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ນັບແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 31 ມັງກອນ 2026, ທະຫານຊາຍແດນທາງນະຄອນ ຈະກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ 5 ຫຼັງ ຊ່ວຍໃຫ້ 5 ຄອບຄົວຊາວເຜົ່າ ເກີຕູ ຢູ່ຕາແສງ ໄຕຢາງ, ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ. ນີ້ແມ່ນບັນດາຄອບຄົວທີ່ເຮືອນຖືກພັງຖະຫຼົ່ມໃນເຫດຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມທີ່ແກ່ຍາວເມື່ອເດືອນ ຕຸລາ, ພະຈິກ ຜ່ານມາ.