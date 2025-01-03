ຂ່າວສານ ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່ ສະຫະປະຊາຊາດ 03/01/2025 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດ, ມອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານ 8 ຄົນໄປປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ ຄະນະປະຕິບັດງານ MINUSCA ສ. ອາຟຼິກາກາງ ແລະຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS ສ. ຊູດັງໃຕ້. ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມອບຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ແກ່ບັນດານາຍທະຫານ.(ພາບTuấn Huy/qdnd.vn):ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການມອບຫນ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຮຽກຮ້ອງບັນດານາຍທະຫານ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງເດັດຂາດໃນວິວັດການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ ຍ້ອນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຍັງສັບສົນທີ່ສຸດ, ຍາກທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງຫນ້າໄດ້; ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ປະຕິບັດ ແຜນນະໂຍບາຍ,ແນວທາງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະການວິໄນຂອງກອງທັບຢ່າງເຂັ້ມງວດກໍ່ຄືຂໍ້ກຳນົດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ກົດໝາຍຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ. ຜ່ານນັ້ນ ແຜ່ລາມບັນດາຄຸນທາດອັນດີງາມຂອງກອງທັບ, ຂອງອ້າຍທະຫານລຸງໂຮ່ ກໍ່ຄືພາບພົດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດແລະຊາວຫວຽດນາມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ອຳນາດການປົກຄອງ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະເພື່ອນມິດສາກົນເຊື່ອໝັ້ນ ແລະຮັກແພງ,ເຄົາລົບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)