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ຂ່າວສານ

ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 1.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ, ດັກລັກ

ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 520 ພູດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ.
ທີ່ລາຍການ ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ 2025 (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລ, ນຳເອົາບຸນເຕັດມາໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ວິງຟຸກ ໄດ້ຈັດລາຍການ ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ 2025 ແລະ “ຕະຫຼາດບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ” ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນ. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ; ທ່ານນາງ ບຸຍທິຮ່ວາ, ປະທານສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 520 ພູດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ. ນອກນັ້ນ, ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາກາແດງແຂວງ ກໍ່ໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 20 ຄົນຢູ່ແຂວງ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຕາແສງ ກົວດັງ (ເມືອງ ກື ເມິກາ), ສະພາກາແດງແຂວງ ດັກລັກ ໄດ້ສົມທົບກັບຫົວໜ່ວຍອຸປະຖຳຈັດລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ - ບຸນເຕັດແບ່ງປັນ” ປີ 2025. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 350 ພູດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 350 ຄອບຄົວ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະມາຄົມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບເງິນໜູນຊ່ວຍການລ້ຽງຊີບ ແລະ ຂອບຂວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ເອອາ ເຮິແລວ, ກຣົງນັງ ແລະ ກຣົງບຸກ, ແຂວງ ດັກລັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ລວມ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ​ ໃນ​ປີ 2025

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ລວມ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ​ ໃນ​ປີ 2025

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນດາບຸລິມະສິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໃນປີ 2025.
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