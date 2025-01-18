ຂ່າວສານ
ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດກວ່າ 1.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ, ດັກລັກ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລ, ນຳເອົາບຸນເຕັດມາໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ວິງຟຸກ ໄດ້ຈັດລາຍການ ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ 2025 ແລະ “ຕະຫຼາດບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ” ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນ. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ; ທ່ານນາງ ບຸຍທິຮ່ວາ, ປະທານສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດ 520 ພູດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແຂວງ ວິງຟຸກ. ນອກນັ້ນ, ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາກາແດງແຂວງ ກໍ່ໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 20 ຄົນຢູ່ແຂວງ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຕາແສງ ກົວດັງ (ເມືອງ ກື ເມິກາ), ສະພາກາແດງແຂວງ ດັກລັກ ໄດ້ສົມທົບກັບຫົວໜ່ວຍອຸປະຖຳຈັດລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມຮັກແພງ - ບຸນເຕັດແບ່ງປັນ” ປີ 2025. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 350 ພູດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 350 ຄອບຄົວ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະມາຄົມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບເງິນໜູນຊ່ວຍການລ້ຽງຊີບ ແລະ ຂອບຂວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ເອອາ ເຮິແລວ, ກຣົງນັງ ແລະ ກຣົງບຸກ, ແຂວງ ດັກລັກ.