ຂ່າວສານ
ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນດ້ວຍງານບຸນ Carnival ເຊີ່ມເຊີນປີ 2022
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນທະເລ ເຊີ່ມເຊີນ, ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ, ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເຊີ່ມເຊີນ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດງານບຸນ Carnival ເຊີ່ມເຊີນ ປີ 2022.
ງານບຸນ Carnival ເຊີ່ມເຊີນ ປີ 2022 ມີການເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຂອງນັກສະແດງ, ນັກສິລະປິນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເກືອບ 100 ຄົນ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍປະເທດຄື: ອູເບກິສຖານ, ຢູແກຼນ, ບຣາຊິນ, ມົນດາວາ, ໂກລົມເບຍ, ກູບາ, ອາກຊັງຕິນ… ດ້ວຍວາດຟ້ອນ, ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຄ່ຳຄືນລາຕີ Sun Fest ຄັ້ງທີ 8 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ດົນຕີສາກົນ ກໍຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ເຊີ່ມເຊີນ.