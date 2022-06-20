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ຂ່າວສານ

ຟົດ​ຟື້ນ​ມ່ວນ​ຊື​່ນດ້ວຍ​​ງານ​ບຸນ Carnival ເຊີ່ມເຊີນປີ 2022

ງານບຸນ Carnival ເຊີ່ມເຊີນ ປີ 2022 ມີການເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຂອງນັກສະແດງ, ນັກສິລະປິນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເກືອບ 100 ຄົນ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍປະເທດຄື: ອູເບກິສຖານ, ຢູແກຼນ, ບຣາຊິນ, ມົນດາວາ, ໂກລົມເບຍ, ກູບາ, ອາກຊັງຕິນ… ດ້ວຍວາດຟ້ອນ, ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
  ງານບຸນ Carnival ເຊີ່ມເຊີນ ປີ 2022 (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນທະເລ ເຊີ່ມເຊີນ, ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ, ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເຊີ່ມເຊີນ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດງານບຸນ Carnival ເຊີ່ມເຊີນ ປີ 2022.

ງານບຸນ Carnival ເຊີ່ມເຊີນ ປີ 2022 ມີການເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຂອງນັກສະແດງ, ນັກສິລະປິນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເກືອບ 100 ຄົນ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍປະເທດຄື: ອູເບກິສຖານ, ຢູແກຼນ, ບຣາຊິນ, ມົນດາວາ, ໂກລົມເບຍ, ກູບາ, ອາກຊັງຕິນ… ດ້ວຍວາດຟ້ອນ, ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຄ່ຳຄືນລາຕີ Sun Fest ຄັ້ງທີ 8 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ດົນຕີສາກົນ ກໍຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ເຊີ່ມເຊີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ

ພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີອົງການສາກົນກ່ວາ 30 ແຫ່ງ ແລະ ວິສາຫະກິດ 100 ແຫ່ງຂອງປະເທດຕ່າງໆຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂົ້າເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ
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