ຂ່າວສານ
ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ
ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດຈຳນວນຫຼາຍ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ ແລະ ມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ຜູກພັນ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາດ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ໃນຜົນງານພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ຍາມໃດກໍມີການປະກອບສ່ວນຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ
ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຄຼິດ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບລັດໃນວຽກງານຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ, ປະກອບກຳລັງເຫື່ອແຮງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຄຼິດ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ.
ເມື່ອລົງໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບັນດາຄຸນພໍ່, ນັກບວດ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດຢູ່ ເຂດຊາວຄຼິດ ລາວກາຍ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບາງຄອບຄົວຊາວຄຼິດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ, ວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ໃນນັ້ນ ມີສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ແລະ ບໍ່ເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ; ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາອົງການສາສະໜາ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນ…
ເມື່ອລົງໄປຢ້ຽມຢາມສັງຄະນາຍົກເຂດຊາວຄຼິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຢູແຊ ຫງວຽນນັງ ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງສາປະເທດຊາດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສະແດງຜ່ານບັນດາລາຍການທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ໃນນັ້ນ ມີການໜູນຊ່ວຍ, ເບິ່ງແຍງດູແລວົງຄະນະຍາດ, ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ເມື່ອແບ່ງປັນຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດຢູ່ຄະນະກຳມະການສາມັກຄີຊາວຄຼິດ ຫວຽດນາມ., ວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຄະນະກຳມະການສາມັກຄີຊາວຄຼິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນການສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ນ້ຳໃຈສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ໃນຜົນສຳເລັດລວມນັ້ນ, ມີການປະກອບສ່ວນຂອງວົງຄະນະຍາດພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ.
ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັນຊາດ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ວັນຈຽນ, ສັງຄະນາຍົກເຂດຊາວຄຼິດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູແຊ ຫງວຽນນັງ ຖືວ່າ: ເມື່ອກ່ອນນີ້, ປະຊາຊົນ ພຽງແຕ່ມີຄວາມປາດຖະໜາໄດ້ກິນອີ່ມ, ນຸ່ງອຸ່ນ, ແຕ່ດຽວນີ້, ປະຊາຊົນໄດ້ກິນແຊບ, ນຸ່ງງາມແລ້ວ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວພິສູດໃຫ້ເຫັນຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດໄດ້ຮັບການປົວແປງເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ, ເຂົ້າຮ່ວມ, ອຸທິດສ່ວນເພື່ອບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ, ດ້ວຍບັນດາການກະທຳລະອຽດ.
“ປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາໄດ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ແລະ ພວມບືນຕົວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ກວ່າອີກ ເພື່ອສືບຕໍ່ນຳປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ້າວຂຶ້ນ. ສະມາຄົມຄຼິດທະສາສະໜາ ຍາມໃດກໍອຸທິດສ່ວນໃນສັງຄົມ, ຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ.”
ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ທັນວາ, ສັງຄະນາຍົກເຂດຊາວຄຼິດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢູແຊ ຫວູວັນທຽນ, ປາດຖະໜາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂຈາກພັກ, ລັດ ສຳລັບບັນດາການດຳເນີນຊີວິດສາສະໜາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວຄຼິດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ເຂດຊາວຄຼິດ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາດ ປະກອບສ່ວນນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນພັດທະນາ, ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ.
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນອັນຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ບັນດາຜົນງານລວມນັ້ນ ມີການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນ ມີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາຕ່າງໆ. ນີ້ແມ່ນມູນເຊື້ອອັນດີງາມເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດສືບຕໍ່ທ່ວງທ່າພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ./.