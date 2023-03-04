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ຂ່າວສານ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ”

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 64 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານຊາຍແດນ (03 ມີນາ 1959 – 03 ມີນາ 2023) ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2023.
  (ລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ”)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ມີນາ, ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ຈີມາ, ແຂວງ ລ້າງເຊີນ; ດ່ານຊາຍແດນ ລາວບາວ, ແຂວງ ກວາງຈີ້ິ້; ແລະ ຕາແສງ ເຕີນແຄງຮ່ວາ, ເມືອງຊາຍແດນ ຢາງແທັງ, ແຂວງ ກຽນຢາງ, ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ”. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 64 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານຊາຍແດນ (03 ມີນາ 1959 – 03 ມີນາ 2023) ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2023.

ລາຍການເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ ປີນີ້ດ້ວຍນ້ຳໃຈ “ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ມີການກະທຳເພື່ອເສັ້ນຊາຍແດນຂອງປະເທດຊາດ”. ໃນມື້ທຳອິດຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຍການ (03 ມີນາ), ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຕິດກັບຊາຍແດນ ໄດ້້ພ້ອມກັນປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງຢູ່ບັນດາບໍລິເວນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄື: ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກຮຽນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກຳ “ແສງໄຟເສັ້ນຊາຍແດນ”, “ເຮືອນແຫ່ງຄວາມຜາສຸກ”… ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ຈີມາ, ແຂວງ ລ້າງເຊີນ, ອ້າຍ ຫງວຽນງອັກເລືອງ, ເລຂາຜູ້ປະຈຳການຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍນີ້, ເພື່ອນໜຸ່ມແຕ່ລະຄົນ ດ້ວຍນ້ຳໃຈກະຕືລືລົ້ນ, ດ້ວຍໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈົ່ງເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ດ້ວຍວຽກງານລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ເດືອນ ມີນາ ຊາຍແດນຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສ້າງຂີດໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ສັງຄົມ. ພິເສດ, ຜ່ານລາຍການ, ເພື່ອນໜຸ່ມແຕ່ລະຄົມຈະມີເງື່ອນໄຂເຕີບໃຫຍ່ໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວລວມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ NAM ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ NAM ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ທ່ານ ດັ້ງມິນຄອຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ທັງຕ້ານໂລກລະບາດ ທັງຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາລະດັບຊາດ
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