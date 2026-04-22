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ຂ່າວສານ

ພົບ​ເຫັນ​ຖ້ຳ​ມີ​ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ​​ສູງ 350 ແມັດ ຢູ່ ຟອງ​ຍາ - ແກ​ບ່າງ

ທິມ​ງານ​ສຳຫຼວດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຟອງ​ຍາ - ແກ​ບ່າງ, ໃນ​ນັ້ນ ມີ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຖ້ຳຫຼາຍ​ຄົນ ຫາ​ກໍ່​ພົບ​ເຫັນ​ມີ​ຖ້ຳ​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ສວນ​ອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຟອງ​ຍາ - ແກ​ບ່າງ (ແຂວງ ກວາງ​ຈິ).
  ທິມ​ງານ​ສຳຫຼວດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຟອງ​ຍາ - ແກ​ບ່າງ ຫາ​ກໍ່​ພົບ​ເຫັນ​ມີ​ຖ້ຳ​ໃໝ່​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ສວນ​ອຸ​ທິ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຟອງ​ຍາ - ແກ​ບ່າງ (ແຂວງ ກວາງ​ຈິ)  

ຖ້ຳ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ເລິກ​ປະ​ມານ 350 ແມັດ ຕາມ​ສາຍ​ຕັ້ງ ແລະ ປະ​ກົດ​ມີ​ກະ​ແສ​ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​​ພາຍ​ໃນ​ຖ້ຳ. ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສຳຫຼວດ​ຢູ່​ທາງ​ໃນ, ເຖິງວ່າ ການ​ສຳຫຼວດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສຳ​ເລັດ, ແຕ່​ຍັງ​ມີຫຼາຍ​ເຂດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ນ້ຳ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​​ເທື່ອ, ສະ​ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່ສາ​ມາດໃຫ້​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ໄດ້​ເທື່ອ.

ຄາດ​ວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ທີ່​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສຳຫຼວດ ແລະ ປະ​ກາດ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຖ້ຳ​ ກໍ​ຄື ນ້ຳ​ຕົກ​ຕາດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ. ປ່າ​ສະ​ຫງວນແຫ່ງ​ຊາດ ຟອງ​ຍາ - ແກ​ບ່າງ ພົບ​ເຫັນມີ 425 ຖ້ຳ, ໃນ​ນັ້ນ ມີ​ປະ​ມານ 50 ຖ້ຳ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແລ້ວ, ໃນ​ນັ້ນ ມີ​ຊື່​ສຽງ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ຖ້ຳ ເຊີນດອງ, ຢູ່​ເຂດ​ແກ່ນ​ສານ​ຂອງປ່າ​ສະ​ຫງວນ ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຟອງ​ຍາ - ແກ​ບ່າງ, ແມ່ນ​ຖ້ຳ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ອາ​ຊີ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອາ​ຊີ 2026

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ອາ​ຊີ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອາ​ຊີ 2026

ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ມາ​ເລ​ເຊຍ, ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂດຍ​ທ່ານ ພົນ​ໂທ ຫງວຽນ​ເຈື່ອງ​ຖັງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ, ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ອາ​ຊີ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອາ​ຊີ (DSA) ຄັ້ງ​ທີ 19, ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ມາ​ເລ​ເຊຍ.
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