ຂ່າວສານ
ພົບເຫັນຖ້ຳມີນ້ຳຕົກຕາດສູງ 350 ແມັດ ຢູ່ ຟອງຍາ - ແກບ່າງ
ຖ້ຳເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມເລິກປະມານ 350 ແມັດ ຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະ ປະກົດມີກະແສນ້ຳຕົກຕາດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສຸດຢູ່ພາຍໃນຖ້ຳ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ເຂົ້າສຳຫຼວດຢູ່ທາງໃນ, ເຖິງວ່າ ການສຳຫຼວດຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍເຂດຢູ່ພາຍໃນນ້ຳຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງເທື່ອ, ສະນັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຕີລາຄາຢ່າງຮອບດ້ານໄດ້ເທື່ອ.
ຄາດວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສຳຫຼວດ ແລະ ປະກາດຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຖ້ຳ ກໍຄື ນ້ຳຕົກຕາດເຫຼົ່ານັ້ນ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ - ແກບ່າງ ພົບເຫັນມີ 425 ຖ້ຳ, ໃນນັ້ນ ມີປະມານ 50 ຖ້ຳໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນການທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ, ໃນນັ້ນ ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດແມ່ນຖ້ຳ ເຊີນດອງ, ຢູ່ເຂດແກ່ນສານຂອງປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດຟອງຍາ - ແກບ່າງ, ແມ່ນຖ້ຳໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ.