Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພົບ​ປະ​ສັງ​ສັນ​ກັບ​ນັກ​ຮົບ​ດ້ຽນ​ບຽນ, ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຕະ​ລຸມບອນ ແລະ ຄົນງານ​ເກນ​ຮັບ​ໃຊ້​ແນວ​ຮົບ

“ການພົບປະສັງສັນນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງຕໍ່ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ຂອບຂະໜາດ, ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ; ຢັ້ງຢືນການນຳພາອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນ້ຳໃຈມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນໄຊຊະນະຂອງບັ້ນຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ..."
ງານພົບປະສັງສັນກັບນັກຮົບດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ ແລະ ຄົນງານເກນຮັບໃຊ້ແນວຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 1954 – 7 ພຶດສະພາ 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ແທງຮວ໊າ, ໄດ້ດຳເນີນລາຍການ “ພົບປະສັງສັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ນັກຮົບດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນຮັບໃຊ້ແນວຮົບ ໃນບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ”. ທ່ານນາງ ໂຕທິບິກເຈົາ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວຮົມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນໂອກາດ ເພື່ອຫວນຄືນຊຸມວັນເດືອນປີທີ່ສະຫງ່າອົງອາດຂອງປະເທດຊາດ, ຈາກນັ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ພ້ອມກັບທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບຕັດສິນໃຈປະຕິບັດພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຢ່າງມີໄຊ:

“ການພົບປະສັງສັນນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງຕໍ່ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ຂອບຂະໜາດ, ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ; ຢັ້ງຢືນການນຳພາອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນ້ຳໃຈມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນໄຊຊະນະຂອງບັ້ນຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ. ພວກເຮົາເຊີດຊູການປະກອບສ່ວນຂອງນັກຮົບດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນຮັບໃຊ້ແນວຮົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູໂດຍກົງ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີລັກສະນະວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ”.

ໃນບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ, ມີປະຊາຊົນແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ເກືອບ 179.000 ຄົນ ທີ່ພວມຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານໄດ້ໄປຮັບໃຊ້ແນວຮົບ; ມີລົດຖີບກວ່າ 3.500 ຄັນ ໄດ້ຮັບການລະດົມ. ຄົນງານເກນຮັບໃຊ້ແນວຮົບແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ໄດ້ ຂົນສົ່ງເຂົ້າຈຳນວນກວ່າ 9.000 ໂຕນ ໄປສະໜາມຮົບດ້ຽນບຽນຝູ. ນັ້ນແມ່ນບົດບາດເປັນ “ແນວຫຼັງອັນໝັ້ນແກ່ນຂອງແນວໜ້າ”. 

ນອກນັ້ນ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Ezequiel Ramoneda, ຜູ້ປະສານງານສູນ ຄົ້ນຄວ້າ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (CESEA) ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນພົວພັນສາກົນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ La Plata ອາກຊັງຕິນ (UNLP) ຖືວ່າ: ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ປີ 1954 ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຂະບວນການປົດປ່ອຍບັນດາປະຊາຊາດຫົວເມືອງຂຶ້ນ, ບັນດາປະເທດຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດໃນໂລກ. ທ່ານ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວຂອງ ຊາວ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລຳບາກຂອງປະເທດ ທີ່ຍາມໃດກໍຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ຈະຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທູດ ລາວ ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈັດງານ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ພ​ສ.2567

ສະ​ຖານ​ທູດ ລາວ ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈັດງານ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ພ​ສ.2567

ບັນດາຜູ້ແທນ, ແຂກຖືກເຊີນ ໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະໂດຍນັກສຶກສາລາວ ສະແດງ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີບາສີສູ່ຂວັນ, ມັດແຂນ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວ ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ແຂກຖືກເຊີນຍັງໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບສຽງຂັບ, ສຽງລຳ, ການຟ້ອນລຳວົງ ແລະ ຫົດນ້ຳອວຍພອນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກໃນ ບຸນປີໃໝ່ ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top