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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ປະ​ຕູ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ກົດ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດມີລະຫັດ https://phapluat.gov.vn

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະໃນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີເປີດນຳໃຊ້ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ-ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່.

   ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດມີລະຫັດ https://phapluat.gov.vn ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍເປົ້າໝາຍກາຍເປັນເວັບໄຊທ່າງການ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດໃນການຊອກຮູ້, ຖາມຕອບກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປີດເຜີຍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

    ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະໃນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການສ້າງ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດສຳເລັດ ຈະອັບເດັດຂໍ້ມູນຢ່າງໄວວາ, ຊັດເຈນ…ເພື່ອໃຫ້ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງແທ້ຈິງ, ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໄປມາ, ຄ່າທຳນຽມໃຫ້ແກ່ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມ ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ ICAPP ຄັ້ງທີ 43 ສຸມໃສ່ຕີລາຄາຄືນໃໝ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ICAPP ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 12 (ທ້າຍປີ 2024).
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