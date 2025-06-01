ຂ່າວສານ
ພິທີເປີດນຳໃຊ້ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະໃນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີເປີດນຳໃຊ້ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ-ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່.
ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດມີລະຫັດ https://phapluat.gov.vn ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍເປົ້າໝາຍກາຍເປັນເວັບໄຊທ່າງການ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດໃນການຊອກຮູ້, ຖາມຕອບກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປີດເຜີຍ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະໃນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການສ້າງ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດສຳເລັດ ຈະອັບເດັດຂໍ້ມູນຢ່າງໄວວາ, ຊັດເຈນ…ເພື່ອໃຫ້ປະຕູຖານຂໍ້ມູນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງພື້ນຖານນິຕິກຳຢ່າງແທ້ຈິງ, ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໄປມາ, ຄ່າທຳນຽມໃຫ້ແກ່ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດ.