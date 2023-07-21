ຂ່າວສານ
ພິທີເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທຸລະກຳພັນທະບັດວິສາຫະກິດແບບເອກະເທດ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທັດສະນະຂອງລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເຄົາລົບຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດພັດທະບັດວິສາຫະກິດ. ລັດ ພຽງແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍບົດບາດສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທາງດ້ານກົນໄກນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັ້ງຕະຫຼາດເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ.
“ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງບັນດາອົງການເປັນກາງ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ນັບແຕ່ຂອດຈຳໜ່າຍ ຕະຫຼອດຮອດການໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຈຳໜ່າຍ. ຄວບຄຸມເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການລົງທຶນ. ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອແນໃສ່ດັດປັບ ແລະ ແກ້ໄຂການລະເມີດໃນການເຄື່ອນໄຫວຈຳໜ່າຍ, ລົງທຶນ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພັດທະບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປີດເຜີຍ, ຈະແຈ້ງໃຫ້ຕະຫຼາດ.”
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາຕະຫຼາດພັນທະບັດວິສາຫະກິດແບບເອກະເທດຢ່າງປອດໃສ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຍືນຍົງນັ້ນ, ຕ້ອງພັດທະນາຕະຫຼາດພັນທະບັດວິສາຫະກິດເທື່ອລະກ້າວກາຍເປັນຊ່ອງທາງລະດົມທຶນ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວທີ່ສຳຄັນສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນສືບຕໍ່ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດທີ່ເໝາະສົມກັບລະດັບການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ສຳຜັດກັບບັນດາທຳນຽມ, ມາດຕະຖານສາກົນ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.