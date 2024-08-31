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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 79 ປີ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ສະແດງອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງທີ່ດີງາມ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.
  ພິທີlສະເຫຼີມສະຫຼອງຢູ່ ກຸບາ (ພາບ: TTXVN)  

ຄອນຄ່ຳວັນທີ 29 ສິງຫາ,  ຢູ່ Praha, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເຊັກ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (02/09/1945-02/09/2024) ຢ່າງສົມກຽດ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານສະພາສູງ Miloš Vystrčil ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ.ເຊັກ Eduard Hulicius.

ພິທີlສະເຫຼີມສະຫຼອງຢູ່ ອີຣານ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ກຸບາ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດທີ່ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາວານ. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດການປະຕິວັດ ກຸບາ Álvaro López Miera; ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Ana María Mari Machado, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Carlos Fernández de Cossío, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະທູຕານຸທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ກຸບາ.

ແລະ ກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ  29 ສິງຫາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຣານ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ. ເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ສະແດງອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງທີ່ດີງາມ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຟີລິບປິນ
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