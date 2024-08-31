ຂ່າວສານ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ
ຄອນຄ່ຳວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ Praha, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເຊັກ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (02/09/1945-02/09/2024) ຢ່າງສົມກຽດ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານສະພາສູງ Miloš Vystrčil ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ.ເຊັກ Eduard Hulicius.
ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ກຸບາ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດທີ່ນະຄອນຫຼວງ ລາຮາວານ. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການມີທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດການປະຕິວັດ ກຸບາ Álvaro López Miera; ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Ana María Mari Machado, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Carlos Fernández de Cossío, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະທູຕານຸທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ກຸບາ.
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນທີ 29 ສິງຫາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອີຣານ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ ຢູ່ສຳນັກງານສະຖານທູດທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ. ເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ສະແດງອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງທີ່ດີງາມ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.