ຂ່າວສານ
ພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ໂລກມີສັນຕິພາບ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ນິງບິງ
ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດ “ພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ໂລກມີສັນຕິພາບ” ແລະ “ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ”.
ພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ໂລກມີສັນຕິພາບ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ນິງບິງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດ “ພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ໂລກມີສັນຕິພາບ” ແລະ “ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ”. ເຫດການດັ່ງກ່າວນອນໃນຂອບເຂດໂຄງການສຶກສາສັນຕິພາບຂອງ ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າແຫ່ງສັນຕິພາບ. ທ່ານ ອວງຈູລຶວ, ອະດີດຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຄົນ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມກ່ຽວກັບນິຍາມຂອງຄຳວ່າ ສັນຕິພາບ. ປັດຈຸບັນນີ້, ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄຳນິຍາມທີ່ວ່າ ສັນຕິພາບກໍ ແມ່ນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ອະທິປະໄຕຜືນແຜ່ນດິນ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ສັນຕິພາບຍັງມີຄວາມໝາຍກວ້າງກວ່າ, ນັ້ນແມ່ນ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພແກ່ມະນຸດ, ສັງຄົມຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ ແລະ ຄວາມກົມກຽວປອງດອງ, ວິຖີຊີວິດວັດທະນະທຳມະນຸດຂອງແຕ່ລະຄົນ. ນີ້ກໍແມ່ນສານແຫ່ງສັນຕິພາບ ເຊິ່ງ ສປຊ ໄດ້ຍົກອອກມາ”.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV