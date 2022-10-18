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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ສວດ​ມົນພາ​ວະ​ນາ​ຂໍ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຊາດມີ​ຄວາ​ມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ, ສະ​ຫງົບ​ສຸກ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອີ່ມ​ໜຳ​ສຳ​ລານ​ສົມ​ບູນ​ພູ​ນ​ສຸກ, ໂລກ​ມີ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ແຂວງ ນິງ​ບິງ

ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດ “ພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ໂລກມີສັນຕິພາບ” ແລະ “ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ”.

ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດ “ພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ໂລກມີສັນຕິພາບ” ແລະ “ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ”.

   

ພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ໂລກມີສັນຕິພາບ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ນິງບິງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດ “ພິທີສວດມົນພາວະນາຂໍໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ສະຫງົບສຸກ, ປະຊາຊົນອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ໂລກມີສັນຕິພາບ” ແລະ “ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ”. ເຫດການດັ່ງກ່າວນອນໃນຂອບເຂດໂຄງການສຶກສາສັນຕິພາບຂອງ ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າແຫ່ງສັນຕິພາບ. ທ່ານ ອວງຈູລຶວ, ອະດີດຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ:

“ພວກເຮົາຕ້ອງປ່ຽນສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຄົນ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມກ່ຽວກັບນິຍາມຂອງຄຳວ່າ ສັນຕິພາບ. ປັດຈຸບັນນີ້, ໄປຄຽງຄູ່ກັບຄຳນິຍາມທີ່ວ່າ ສັນຕິພາບກໍ ແມ່ນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ອະທິປະໄຕຜືນແຜ່ນດິນ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ສັນຕິພາບຍັງມີຄວາມໝາຍກວ້າງກວ່າ, ນັ້ນແມ່ນ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພແກ່ມະນຸດ, ສັງຄົມຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ ແລະ ຄວາມກົມກຽວປອງດອງ, ວິຖີຊີວິດວັດທະນະທຳມະນຸດຂອງແຕ່ລະຄົນ. ນີ້ກໍແມ່ນສານແຫ່ງສັນຕິພາບ ເຊິ່ງ ສປຊ ໄດ້ຍົກອອກມາ”.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ຣູ​ມາ​ນີ ​ໃຫ້ເລິກ​ເຊິ່ງຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ການ​ຮ່ວມ​ມືຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ຣູ​ມາ​ນີ ​ໃຫ້ເລິກ​ເຊິ່ງຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Eugen Neata, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຣູມານີ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມ ໃນໂອກາດຄະນະມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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