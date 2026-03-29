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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ມອບ - ​ຮັບ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ UNESCO ​​ເຊີດ​ຊູ​ອາ​ຊີບ​ເຮັດ​ພາບ​ພື້ນ​ເມືອງ ດົງ​ໂຮ່ ​ນຳເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຕ້ອງ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ໂດຍ​ດ່ວນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ 3/2, ແຂວງ ບັກນິງ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບ - ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກອົງການວັດທະນະທຳ - ວິທະຍາສາດ - ການສຶກສາ ຂອງ ສປຊ (UNESCO) ທີ່ເຊີດຊູອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ນຳເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໂດຍດ່ວນ.
  ການມອບໃບຢັ້ງຢືນ UNESCO ເຊີດຊູອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ນຳເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກຕ້ອງປົກປັກຮັກສາໂດຍດ່ວນ (ພາບ: baobacninhtv.vn)  

ເລືຶ່ອງ UNESCO ເຊີດຊູອາຊີບເຮັດພາບພື້ນເມືອງ ດົງໂຮ່ ນໍາເຂົ້າເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ວັດມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໂດຍດ່ວນນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢັ້ງຢືນຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ຄວາມງາມທີ່ເປັນເອກະລັກເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການຮັບຮູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງນັກສິລະປະກອນລຸ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານອາຊີບ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ນີ້ກໍແມ່ນຈຸດເວລາຕັກເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສາກົນໃນການອະນຸລັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກ ຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງຍຸກສະໄໝ.

ທ່ານ ຟ້າມຮວ່າງເຊີນ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກນິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການເຄື່ອນໄຫວປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກນັ້ນ, ທາງແຂວງ ບັກນິງ ກຳນົດ ສືບຕໍ່ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍຊຸມຊົນປະຕິບັດອາຊີບ ແລະ ນັກສິລະປະກອນໃຫ້ສົມບູນແບບ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍູ້ແຮງການບຳລຸງສ້າງ, ຖ່າຍທອດອາຊີບ; ນຳການສຶກສາມໍລະດົກເຂົ້າໂຮງຮຽນຢ່າງມີແບບມີແຜນ; ປະຕິບັດການສຳຫຼວດກກວດກາ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າມໍລະດົກຢ່າງມີລະບົບ, ມີວິທະຍາສາດ; ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າມໍລະດົກ.”

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີມ​ດົ່ງ ປະ​ກາດ​​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ (IUU)

ເລີມ​ດົ່ງ ປະ​ກາດ​​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ (IUU)

ກົດລະບຽບປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ (IUU) ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເລີມດົງປະກາດໃຊ້ນັ້ນ ກຳນົດລວມມີ 5 ເນື້ອໃນ.
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