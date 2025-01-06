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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ມອບ​ລາງວັນ ​ຢຽນ​ຮົ່ງ ​ຄັ້ງ​ທີສາມ

ສະພາກຳມະການຮອບສຸດທ້າຍ ໄດ້ເລືອກເອົາ 83 ຜົນງານດີເດັ່ນທີ່ສຸດເພື່ອສະເໜີຄະນະຈັດຕັ້ງການມອບລາງວັນ, ໃນນັ້ນ ມີລາງວັນ A 8 ລາງວັນ , ລາງວັນ ລາງວັນ B 15 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 20 ລາງວັນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 05 ມັງກອນ ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳມິດຕະພາບ ຫວຽດໂຊ, ຮ່າໂນ້ຍ ດຳເນີນພິທີມອບລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ (ລາງວັນ ຢຽນຮົ່ງ) ຄັ້ງທີສາມ ປີ 2025. ປີນີ້, ລາງວັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79  ປີແຫ່ງວັນເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ.

 ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມເປັນເວລາ 11 ເດືອນ, ຄະນະຈັດຂຶ້ນໄດ້ຕອນຮັບ 4.000 ຜົນງານດີເດັ່ນຂອງ 163 ອົງການສື່ມວນຊົນ. ສະພາກຳມະການຮອບສຸດທ້າຍ ໄດ້ເລືອກເອົາ 83 ຜົນງານດີເດັ່ນທີ່ສຸດເພື່ອສະເໜີຄະນະຈັດຕັ້ງການມອບລາງວັນ, ໃນນັ້ນ ມີລາງວັນ A 8  ລາງວັນ , ລາງວັນ ລາງວັນ B 15 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 20 ລາງວັນ, ລາງວັນຊົມເຊີຍ 40 ລາງວັນ. ພິທີມອບລາງວັນໄດ້ອອກອາກາດສົດໃນຊ່ອງຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ.

ກ່ອນເຫດການສຳຄັນນີ້, ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 04 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ກວດກາເນື້ອໃນລາຍການ, ຝືກຊ້ອມພິທີມອບລາງວັນ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມ, ຮັບປະກັນບັນດາເງື່ອນໄຂຈັດພິທີມອບລາງວັນ, ງານວາງສະແດງ “ຈຸດເວລາຢຽນຮົ່ງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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