ຂ່າວສານ
ພິທີມອບລາງວັນ ຢຽນຮົ່ງ ຄັ້ງທີສາມ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 05 ມັງກອນ ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳມິດຕະພາບ ຫວຽດໂຊ, ຮ່າໂນ້ຍ ດຳເນີນພິທີມອບລາງວັນສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ (ລາງວັນ ຢຽນຮົ່ງ) ຄັ້ງທີສາມ ປີ 2025. ປີນີ້, ລາງວັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທຳອິດ.
ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມເປັນເວລາ 11 ເດືອນ, ຄະນະຈັດຂຶ້ນໄດ້ຕອນຮັບ 4.000 ຜົນງານດີເດັ່ນຂອງ 163 ອົງການສື່ມວນຊົນ. ສະພາກຳມະການຮອບສຸດທ້າຍ ໄດ້ເລືອກເອົາ 83 ຜົນງານດີເດັ່ນທີ່ສຸດເພື່ອສະເໜີຄະນະຈັດຕັ້ງການມອບລາງວັນ, ໃນນັ້ນ ມີລາງວັນ A 8 ລາງວັນ , ລາງວັນ ລາງວັນ B 15 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 20 ລາງວັນ, ລາງວັນຊົມເຊີຍ 40 ລາງວັນ. ພິທີມອບລາງວັນໄດ້ອອກອາກາດສົດໃນຊ່ອງຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ.
ກ່ອນເຫດການສຳຄັນນີ້, ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 04 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ກວດກາເນື້ອໃນລາຍການ, ຝືກຊ້ອມພິທີມອບລາງວັນ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມ, ຮັບປະກັນບັນດາເງື່ອນໄຂຈັດພິທີມອບລາງວັນ, ງານວາງສະແດງ “ຈຸດເວລາຢຽນຮົ່ງ”.