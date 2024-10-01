ຂ່າວສານ
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມຢູ່ ມົງໂກນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ Sukhbaatar, ນະຄອນຫຼວງ Ulan Bator, ມົງໂກນ, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ມົງໂກນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ກັນຍາ - 1 ຕຸລາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽວຕາມພິທີການສູງສຸດ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະເພາະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕາມພິທີທີ່ເປັນປະເພນີຂອງຊາວມົງໂກນ. ພາຍຫຼັງການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ດຳເນີນການເຈລະຈາ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບ.