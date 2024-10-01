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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປ​ະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ​ຢູ່ ມົງ​ໂກນ

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ມົງໂກນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ກັນຍາ - 1 ຕຸລາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽວຕາມພິທີການສູງສຸດ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ Sukhbaatar, ນະຄອນຫຼວງ Ulan Bator, ມົງໂກນ, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ມົງໂກນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ກັນຍາ -  1 ຕຸລາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽວຕາມພິທີການສູງສຸດ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະເພາະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕາມພິທີທີ່ເປັນປະເພນີຂອງຊາວມົງໂກນ. ພາຍຫຼັງການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ດຳເນີນການເຈລະຈາ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສາ​ນ​ອວຍ​ພອນ 75 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຊາດ ຈີນ

ສາ​ນ​ອວຍ​ພອນ 75 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຊາດ ຈີນ

ບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ກຳນົດການເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ປອດໃສ, ມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບຈີນ ແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ.
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