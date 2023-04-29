ຂ່າວສານ
ພິທີມອບລາງວັນ Sao Khue 2023
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະສະມາຄົມຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂຊລີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ(VINASA) ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນ Sao Khue 2023 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງວັນລາງວັນ Sao Khue.
ລາງວັນ Sao Khue ແນ່ໃສ່ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ອົງການ, ໝູ່ຄະນະ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຊອບແວ ແລະ ເຕັກໂນໂຊລີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີມອບລາງວັນ, ທ່ານ ຫງວຽນແມັງຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ລາງວັນ Sao Khue ແມ່ນມີໃນເວລາ 20 ປີແລ້ວ ຊື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ພະລັງຊີວິດອັນແຮງກ້າ. ລາງວັນ Sao Khue ມີພະລັງຊີວິດຍ້ອນໄດ້ຕິດພັນກັບຊີວິດ, ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂຊລີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ພະລັງຊີວິດຂອງ ລາງວັນ Sao Khue ແມ່ນເລີ່ມຈາກພະລັງຊີວິດຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂຊລີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫວຽດນາມ.