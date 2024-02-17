ຂ່າວສານ
ພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນອາຈານ ຈູວັນອານ ແລະ ເລີ່ມຂຽນໜັງສືລະດູບານໃໝ່ ປີມະລົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ເຂດວີຫານອາຈານ ຈູວັນອານ ທີ່ຕາແສງ ແທັງລຽດ, ເມືອງແທັງຈີ່, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາອາຈານ ຈູວັນອານ ແລະ ປະຕິບັດພິທີເລີ່ມຂຽນໜັງສືໃນໂອກາດລະດູບານໃໝ່ ປີມະໂລງ 2024.
ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີ ປຊຊ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ມາຂໍຕົວໜັງສືຈາກບັນດາອາຈານທີ່ມາຈາກ ວັນມຽວ ກວັກຕືຢາມ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພາສາຈີນນົມ.
ພິທີເລີ່ມຂຽນໜັງສືໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ແມ່ນຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ດີງາມຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍທີ່ສັກສິດ, ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນປີໃໝ່ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍຂີດໝາຍມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານການຂຽນໜັງສືທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ປຊຊ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຝາກຝັ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີງາມໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຜົນງານໃນການຮ່ຳຮຽນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ.