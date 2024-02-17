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ຂ່າວສານ

ພິ​ທີຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ອາ​ຈານ ຈູ​ວັນ​ອານ ແລະ ເລີ່ມ​ຂຽນ​ໜັງ​ສື​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ປີ​ມະ​ລົງ

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີ ປຊຊ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ມາຂໍຕົວໜັງສືຈາກບັນດາອາຈານທີ່ມາຈາກ ວັນມຽວ ກວັກຕືຢາມ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພາສາຈີນນົມ.
(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ, ຢູ່ເຂດວີຫານອາຈານ ຈູວັນອານ ທີ່ຕາແສງ ແທັງລຽດ, ເມືອງແທັງຈີ່, ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາອາຈານ ຈູວັນອານ ແລະ ປະຕິບັດພິທີເລີ່ມຂຽນໜັງສືໃນໂອກາດລະດູບານໃໝ່ ປີມະໂລງ 2024.

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີ ປຊຊ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ມາຂໍຕົວໜັງສືຈາກບັນດາອາຈານທີ່ມາຈາກ ວັນມຽວ ກວັກຕືຢາມ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພາສາຈີນນົມ.

ພິທີເລີ່ມຂຽນໜັງສືໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ແມ່ນຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ດີງາມຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍທີ່ສັກສິດ, ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນປີໃໝ່ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍຂີດໝາຍມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານການຂຽນໜັງສືທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ປຊຊ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຝາກຝັ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີງາມໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຜົນງານໃນການຮ່ຳຮຽນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກວາງນິງ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກວາງນິງ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ

ປີນີ້, ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສະເໜີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ດຶງດູດໃຈຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
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