ຂ່າວສານ
ພິທີໄຂ World Cup 2026: ວັນມະຫະກຳບານເຕະໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), FIFA World Cup 2026 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ສະໜາມກິລາ Azteca ທີ່ Mexico City (ເມັກຊີໂກ), ສ້າງຂີດໝາຍການເລີ່ມຕົ້ນງານແຂ່ງຂັນ World Cup ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດບານເຕະໂລກ, ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ 3 ປະເທດ: ເມັກຊີໂກ, ການາດາ ແລະ ອາເມລິກາ.
ພິທີໄຂບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດສາກໃຫ້ງານແຂ່ງຂັນທີ່ເຕົ້າໂຮມ 48 ທິມກິລາແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສ້າງຂີດໝາຍຍ້ອນວິທີທີ່ ເມັກຊີໂກ ເລືອກເອົາການເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງປະເທດຕົນຜ່ານດົນຕີ, ສິລະປະ ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ໃນການສະແດງດົນຕີ, ແສງສີ ແລະ ຄວາມຕື້ນຕັນໃຈອີກດ້ວຍ. ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງພິທີໄຂປີນີ້ແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງຂອງຜູ້ຊົມຢູ່ສະໜາມໃນຫຼາຍສ່ວນຂອງລາຍການສະແດງ.
ພາຍຫຼັງພິທີໄຂຢູ່ Mexico City, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເປີດສາກຂອງ World Cup 2026 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ Toronto (ການາດາ) ແລະ Los Angeles (ອາເມລິກາ) ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ງານແຂ່ງຂັນຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາກວ່າ 1 ເດືອນ ກ່ອນທີ່ຈະຈັດນັດແຂ່ງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດຢູ່ New York - New Jersey ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ.
ນັດແຂ່ງຂັນທຳອິດຂອງ World Cup 2026 ແມ່ນທິມ ເມັກຊີໂກ - ອາຟະລິກາໃຕ້, ໂດຍ ເມັກຊີໂກ ຊະນະ 2 ປະຕູຕໍ່ 0 ຢູ່ສະໜາມກິລາ Azteca, ໃນນັດແຂ່ງຂັນສາຍ A ຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງພິທີໄຂ. ນັກກິລາ Julian Quinones ແລະ Jimenez ແມ່ນຜູ້ຍິງເຂົ້າປະຕູ.
ພາຍຫຼັງນັດແຂ່ງຂັນນີ້, ໃນວັນດຽວກັນ, ນັດແຂ່ງຂັນທີ 2 ຂອງ World Cup ກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມກິລາ Estadio Guadalajara ຢູ່ Zapopan (ເມັກຊີໂກ), ລະຫວ່າງທິມ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ສ.ເຊັກໂກ. ຜົນຂອງນັດແຂ່ງຂັນແມ່ນ ສ.ເກົາຫຼີ ຊະນະ 2 ປະຕູຕໍ່ 1.