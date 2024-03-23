ຂ່າວສານ
ພິທີໄຂສັບປະດາ Amazing Binh Dinh Fest 2024
ໃນພິທີ, ຜູ້ຊົມນັບພັນຄົນໄດ້ຊົມການສະແດງດົນຕີຄື: “ຫົວໃຈກິລາ”-ແຕ່ງໂດຍນັກດົນຕີ ຢຸຍຫາຍ, ຂັບຮ້ອງໂດຍນັກຮ້ອງ ຕື້ລອງ, ຈຸງຫຽວ, ຫວຽດດົງ ແລະ ຄະນະຟ້ອນ ໂລກຫວຽດ; ລາຍການສະແດງ “ຫົວໃຈ ຫວຽດນາມ” ແຕ່ງໂດຍນັກດົນຕີ ເຟືອງວຽນ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກອງຟ້ອນ S.T.S Dance.
ພິເສດ, ຜູ້ຊົມຍັງໄດ້ຊົມການສະແດງສິລະປະ “Amazing Binh Dinh”, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນແຖວໜ້າຄື: ມາຍວັນເຮືອງ, ຮ່ວາ Minzy, JustaTee ແລະ ວົງດົນຕີ Fband. ໃນພິທີໄດ້ນຳເອົາບັນດາລາຍການສະແດງທີ່ປະທັບໃຈ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ ດ້ວຍທຳນອງເພງທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈຊາວໜຸ່ມ ບິ່ງດິ້ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ຟ້າມແອັງຕວ໋ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສັບປະດາ Amazing Binh Dinh Fest 2024 ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22/3 – 31/3/2024 ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ, ໃນນັ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ເຊື່ອມໂຍງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ. ດ້ວຍບັນດາລາຍການຕົ້ນຕໍດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສິ່ງຍອດຢ້ຽມຂອງດິນແດນມວຍ”; Amazing Binh Dinh Fest 2024 ຍັງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໄປພ້ອມກັບການແຂ່ງຂັນ ເຮືອຈັກສາກົນ Grand Prix of Binh Dinh 2024; ແນໃສ່ໂຄສະນາພາບພົດວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິລາຂອງຜືນແຜ່ນດິນ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃໝ່, ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022; ລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວບັນລຸປະມານ 16.500 ຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 25%; ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວໄດ້ລື່ນກາຍລະດັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ກ່ອນທີ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19. ໃນປີ 2024, ທ່ອງທ່ຽວ ບິ່ງດິ້ງ ສູ້ຊົນຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 5,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 18.500 ຕື້ດົ່ງ.