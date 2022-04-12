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ຂ່າວສານ

ພິທີສັງຂານຂອງຊົນເຜົ່າ ຜູ້ໄທໃນແຂວງເງະອານ

ສັງຂານແມ່ນງານບຸນທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ, ຈິດວິນຍານໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊາວເຜົ່າ ຜູ້ໄທຢູ່ແຂວງເງະອານ. ຊາວເຜົ່າຜູ້ໄທຈັດຕັ້ງງານບຸນນີ້ ແມ່ນເພື່ອພາວະນາໃຫ້ມີສຸຂະພາບເຂັ້ງແຂງມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ທັງເປັນການສົມມະນາຄຸນຕໍ່ບບັນດາຜູ້ປະກອບອາຊີບເປັນໝໍພອນໃນວົງຄະນາຍາດ ແລະສົມມະນາຄຸນເທວະດາຟ້າແຖນບັນພະບຸລຸດ.
  ໝໍພອນ(ນຸ່ງເສື້ອສີແດງ)ພວມທຳພິທີໄຫວ້ບູຊາບັນພະບຸລຸດ  

 ພິທີສັງຂານໄດ້ເລີ່ມມາຈາກພິທີໄຫວ້ບູຊາບັນພະບຸລຸດຂອງໝໍພອນເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເທວະດາຟ້າແຖນແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງມະນຸດກັບເທວະດາຟ້າແຖນ. ສຳລັບຜູ້ຕິດພະຍາດຖືກໝໍພອນປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີສ່ວນຫຼາຍກໍ່ສະໝັກໃຈຂໍເປັນລູກລ້ຽງຂອງໝໍພອນ. ກ່ອນທີ່ດຳເນີນພິທີສັງຂານ, ໝໍພອນຕ້ອງເລືອກເອົາມື້ງາມຍາມດີເພື່ອດຳເນີນ. ໝໍພອນລື່ວັນຊວັນຢູ່ຕາແສງເຈົາຮວ່າງເມືອງກຸ່ຍເຈົາແຂວງເງະອານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ໝໍພອນກໍ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຈັບເປັນຕິດພະຍາດເມື່ອສຸຂະພາບກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິເຂົາເຈົ້າກໍ່ທຳພິທີສັງຂານ. ຕາມຄວາມສຳນຶກແລ້ວໝໍພອນແມ່ນຜູ້ຂຶ້ນສະຫວັນເພື່ອຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໜູ່ບ້ານລູກຫຼານ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ຜູ້ຖົ້າຜູ້ແກ່, ຊາວໜຸ່ມຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເພື່ອອອກແຮງງານ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ພາວະນາໃຫ້ສັດລ້ຽງໃນປ່າກໍ່ແຂງແຮງລະດູການຜະລິດໄດ້ຮັບຜົນດີ. ໝໍພອນມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກໍຊາວບ້ານ”.

ງານບຸນສັງຂານຖືກດຳເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນແລະ 1 ຄືນຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກຂອງຄອບຄົວໝໍພອນແລະບໍລິເວນຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຮືອນຂອງລາວ. ນອກຈາກມີເຄື່ອງຂອງຖວາຍບູຊາແລ້ວເຂົາເຈົ້າຍັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕີ, ຄ້ອງກອງສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ. ພິເສດຊາວເຜົ່າຜູ້ໄທເຄີຍຕັ້ງຕົ້ນໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອໄຫວ້ບູຊາ, ເມື່ອໝໍພອນທຳພິທີໄຫວ້ບູຊາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ລູກລ້ຽງແລະຊາວບ້ານພ້ອມກັນຟ້ອນລຳທຳເພງຢູ່ອ້ອມແອ້ມຕົ້ນໄມ້ໄຜ່ນີ້ພ້ອມກັນດື່ມເຫຼົ້າໄຫແລະອວຍພອນໃຫ້ກັນມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍ່ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ. ທ່ານຫງວຽນແອັງຕ໊ວນຫົວໜ້າສູນວັດທະນະທຳສື່ສານເມືອງກຸ່ຍເຈົາແຂວງເງະອານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ງານບຸນສັງຂານນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍເປັນຂະບວນການງານບຸນກໍ່ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນປະຕິບັດແລະມີການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ພາເຂົ້າເພື່ອຖວາຍບູຊາໃນພິທີລວມມີ ຫົວໝູ, ເຂົ້າໜຽວ, ປາ, ໝາກແລະໃບພູ, ດອກໄມ້, ເຫຼົ້າ... ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາເຊິ່ງໝໍພອນສະເໜີໃຫ້ກະກຽມ”.

ບໍ່ຮູ້ວ່າພິທີສັງຂານໄດ້ມີມາແຕ່ຍາມໃດ ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າ ພິທີສັງຂານເຄີຍຖືກບັນດາໝໍພອນໃນແຕ່ລະໝູ່ບ້ານຈັດຕັ້ງໃນແຕ່ລະປີ. ພິທີໄຫວ້ບູລາກໍ່ມີຫຼາຍຮູບການແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລະພິທີກໍ່ມີບົດໄຫວ້ບູຊາຕ່າງຫາກນັ້ນແມ່ນບັນດາບົດກອນລຳບົດກາບກອນ, ນະວະນິຍາຍ, ເລື່ອງນິທານດ້ວຍຄຳຮ້ອຍກອງເລົ່າເຖິງການສ້າງບ້ານແປງເມືອງ, ບັນດານັກວິລະຊົນແຫ່ງຊາດຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທການຊ່ວຍກູ້ປິ່ນປົວມະນຸດ... ປະລິນຍາເອກວີວັນອານຫົວໜ້າພະແນກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫໍພິພິທະພັນຊົນເຜົ່າວິທະຍາຫວຽດນາມໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແຕ່ 3 ຫາ 5 ປີເຂົາເຈົ້າກໍ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງພິທີສັງຂານດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ຊ້ຳບໍ່ໜຳໝໍພອນຫຼືເຈົ້າພາບຈັດພິທີຕ້ອງຂ້າໝູໂຕໜຶ່ງ. ສຳລັບບັນດາຜູ້ຕິດພະຍາດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ,ເຂົ້າເຈົ້າປະກອບສ່ວນໄກ່ ຫຼືປະກອບສ່ວນເງິນເພື່ອຊື້ໝູ. ແຕ່ລະປີຮອດເດືອນມີນາ ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກະກຽມຈັດຕັ້ງພິທີສັງຂານ”.

ພິທີສັງຂານຕິດພັນກັບການສ້າງຕັ້ງແລະຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊາວເຜົ່າ ຜູ້ໄທອັນໄດ້ສ້າງສີສັນວັດທະນະທຳສະເພາະທີ່ບໍ່ອາດຫຼົງກັບບໍ່ວ່າຊົນເຜົ່າໃດໆ. ພິທີສັງຂານຍັງອະນຸລັກຮັກສາບັນດາພິທີກຳການລະຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ.ພິທີສັງຂານຂອງຊາວເຜົ່າຜູ້ໄທໄດ້ຖືກກະຊວງວັດທະນະທຳກິລາແລະທ່ອງທ່ຽວ ຈັດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາປີ 2017.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນ ມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31 ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກຽດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ ຢູ່ ຫນອງ ຮ່ວານກຽມ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວນະຄອນຫລວງ ນັບພັນໆຄົນ.
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