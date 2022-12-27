ຂ່າວສານ
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູທາງອາກາດ”
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູທາງອາກາດ” (ເດືອນ ທັນວາ 1972 - ເດືອນ ທັນວາ 2022).
ພາຍໃຕ້ການນຳພາທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໃສຂອງສູນກາງພັກ, ພັກການທະຫານສູນກາງ, ໃນ 12 ວັນ ແລະ ຄືນຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານ, ສະຫຼາດສະຫຼຽວ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນທາງພາກເໜືອ ໄດ້ຕີຊະນະຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີຍຸດທະສາດທາງອາກາດຂອງ ອາເມລິກາ, ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ການລົງນາມໃນສັນຍາ ປາຣີ ກ່ຽວກັບການ “ຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່”. ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ” ແມ່ນໄຊຊະນະມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ແລະ ຍຸກສະໄໝຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເພື່ອນຳການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ອາເມລິກາ ກູຊາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄປເຖິງໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ.
ກ່າວສູນທາງພົດໃນພິທີ, ທ່ານ ດິງຕຽນຢຸງ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢືນຢັນວ່າ:
“ອົງຄະນະພັກ, ປະຊາຊົນ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ຍາມໃດກໍ່ສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າຂອງວິວັດການຕໍ່ສູ້ປະຕິວັດ ເພື່ອພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ - ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ໃນນັ້ນມີບັນດາບົດຮຽນໄດ້ຖອດຖອນມາໄດ້ຈາກການຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຸເດືອດໃນ 12 ວັນ ແລະ ຄືນຂອງທ້າຍປີ 1972 ສ້າງໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ”, ເພື່ອຈາກນັ້ນໝູມໃຊ້ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ພັດທະນາ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການໃນປະຈຸບັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ຮັບໃຊ້ພາລະກິດກໍ່ສ້າງນະຄອນຫຼວງ, ການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ”.
ແບ່ງປັນທີ່ພິທີ, ທ່ານພົນຕີ ຟາມຕວນ, ນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ, ອະດີດຮອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ ແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ດີເລີດ, ຮອບດ້ານ ນັບທັງດ້ານການທະຫານ, ການເມືອງ, ການທູດ, ນັບທັງບັ້ນຮົບ, ຍຸດທະວິທີ ແລະ ເຕັກນິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກອງທັບປ້ອງກັນອາກາດໃນການຮ່ວມສູ້ຮົບ, ໄດ້ພ້ອມກັບກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດທີ 3 ສ້າງເປັນກຳລັງແຮງສັງລວມເພື່ອປົກປັກຮັກສາພາກເໜືອ, ນະຄອນຫຼວງ.”