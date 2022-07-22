ຂ່າວສານ
ພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ຫຼວງພະບາງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຫວຽດນາມ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກໍລະກົດ, ຢູ່ວັດ ເຟິດຕິກ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (ທາງພາກເໜືອຂອງ ລາວ), ໄດ້ດຳເນີນພີທີຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ດິນແດນ ລາວ, ເພື່ອເອກະລາດຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຫຼວງພະບາງ ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປະຈຳປີ, ເພື່ອແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າອັນແທ້ຈິງຂອງປະຫວັດສາດ, ຮັກສາ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.