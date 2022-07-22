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ຂ່າວສານ

ພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ຫຼວງພະບາງ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຫຼວງພະບາງ ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປະຈຳປີ, ເພື່ອແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າອັນແທ້ຈິງຂອງປະຫວັດສາດ
  ພີທີຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຫວຽດນາມ (27 ກໍລະກົດ 1947 – 27 ກໍລະກົດ 2022), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກໍລະກົດ, ຢູ່ວັດ ເຟິດຕິກ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (ທາງພາກເໜືອຂອງ ລາວ), ໄດ້ດຳເນີນພີທີຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ດິນແດນ ລາວ, ເພື່ອເອກະລາດຂອງປະເທດຊາດ, ເພື່ອສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຫຼວງພະບາງ ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປະຈຳປີ, ເພື່ອແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າອັນແທ້ຈິງຂອງປະຫວັດສາດ, ຮັກສາ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ຂອງລາວທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ຢູ່ ດ່າ​ນັ້ງ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ຂອງລາວທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ຢູ່ ດ່າ​ນັ້ງ

ໃນຂອບເຂດລາຍການ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ”, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວ ມີລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ໂຮງລະຄອນ ຈືງເວືອງ - ນະຄອນດ່ານັ້ງ.
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