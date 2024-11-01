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ຂ່າວສານ

ພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ລັດກາຕາ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມ ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສ້າງກຳລັງຫນູນ, ເປີດໄລຍະຮ່ວມມືໃຫມ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ -ກາຕາ
ພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ລັດ ກາຕາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ,  ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ ວັງ Amiri Diwan ນະຄອນຫລວງ Doha, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດ ກາຕາ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມາຢ້ຽມຢາ ລັດ  ກາຕາ ຢ່າງເປັນທາງການ.ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ  ໄປຍັງກາຕາ ພາຍຫລັງ 15 ປີ, ໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ພວມໃນທ່າພັດທະນາອັນດີງາມ ດ້ວຍຫລາຍໝາກຜົນແທດຈິງ. ການຢ້ຽມຢາມ ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສ້າງກຳລັງຫນູນ, ເປີດໄລຍະຮ່ວມມືໃຫມ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ -ກາຕາ; ພິເສດ ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ ຈາກ ກາຕາ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ, ການບໍລິການຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ ກາຕາ ແລະພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.
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