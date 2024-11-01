ຂ່າວສານ
ພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ລັດກາຕາ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ ວັງ Amiri Diwan ນະຄອນຫລວງ Doha, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດ ກາຕາ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມາຢ້ຽມຢາ ລັດ ກາຕາ ຢ່າງເປັນທາງການ.ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງກາຕາ ພາຍຫລັງ 15 ປີ, ໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ພວມໃນທ່າພັດທະນາອັນດີງາມ ດ້ວຍຫລາຍໝາກຜົນແທດຈິງ. ການຢ້ຽມຢາມ ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສ້າງກຳລັງຫນູນ, ເປີດໄລຍະຮ່ວມມືໃຫມ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ -ກາຕາ; ພິເສດ ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ ຈາກ ກາຕາ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ, ການບໍລິການຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ ກາຕາ ແລະພາກພື້ນ.