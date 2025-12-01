Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດ ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ແລະ ພັນລະຍາ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ຕາມພິທີສູງສຸດໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ. ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ທັນວາພິທີຕ້ອນຮັບສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ແລະ ພັນລະຍາ ໂງເຟືອງລີພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ເຖິງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຄົບຮອບ 50 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຮ່ວມເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ດ້ວຍພິທີການສູງສຸດ ສຳລັບປະມຸກລັດ.

ສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບດັ່ງກ່າວ.

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

